Da ist die 34! Der XC-Weltcup in Lenzerheide schreibt Geschichte.

Das Fünferpack komplettierte eine weitere Niederländerin: Anne Terpstra. Sie fuhr eine Bestzeitrunde nach der anderen, wurde immer schneller und klemmte sich an die Französinnen. In der finalen Runde zog sie sogar an Pauline vorbei und wurde Zweite. Auch Alessandra überholte die Französin noch in einem Wahnsinns-Schlussspurt und sicherte sich Rang 3. Starke Performance! Alessandra untermauert immer mehr ihre Rolle als die Nummer 1 in der Schweiz.