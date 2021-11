Xen und EAZ: "Oh Shit, Oh yes! Loredana rappt auf Schwiizerdütsch!"

Xen: Oh Shit, oh yes! (lacht)

EAZ: Ja, sie rappt auf schwiizerdütsch. Schlussendlich haben wir also doch einen Song mit ihr aufgenommen, quasi einen Remix.

Xen: Sie hatte da auch wirklich Bock drauf. Eigentlich wollten wir etwas Neues machen, aber sie meinte: "Nein, ich will einen Part in ‘Hit Em Up‘!"

EAZ: ...und dann hat sie den gemacht. Auf schwiizerdütsch.

Xen: Sie rappt voll im "Hit Em Up" Style. Sie greift an. Wir haben auch krass gefunden, dass sie einfach so gesagt hat, sie macht das.

EAZ: Das allererste Mal auf schwiizerdütsch. Sie hat noch nie jemand auf schwiizerdütsch rappen gehört.

Xen: Es ist einfach geil, dass sie sagt: "Ich mach das!" Das finden wir wirklich cool. Und dass sie sich nicht scheut, mal etwas zu probieren. Sondern sie sagt halt: "Nein! Ich will das!" Sie wollte auf schwiizerdütsch – also killen wir auf schwiizerdütsch. Klar waren wir dabei und haben geholfen – sie hat das ja so auch noch nie gemacht. Aber sie macht das sehr gut.