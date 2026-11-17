Yan Diomandé schlägt bei Real Madrid ein neues Kapitel auf, nachdem er im europäischen Fußball einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. In etwas mehr als einem Jahr hat der 19-Jährige den Durchbruch in Spanien geschafft, in der Bundesliga geglänzt, bei seiner ersten Weltmeisterschaft gespielt und ist nun bei einem der größten Vereine der Welt gelandet. Sein Aufstieg brachte ihm den fünften Platz in der Rangliste des Ballon d’Or 2026 als junges Talent des Jahres bei den Männern sowie eine Nominierung für die Auszeichnung CAF-Nachwuchsspieler des Jahres 2026 ein.

Wir haben uns mit ihm getroffen, um auf den Weg zurückzublicken, der ihn nach Madrid geführt hat – bei den Fußballspielen in seiner Kindheit in Abidjan an der Elfenbeinküste angefangen bis hin zur Anpassung an die Anforderungen des Wettbewerbs auf höchstem Niveau.

„Fußball war alles“, fasst er seine Kindheit in der Elfenbeinküste zusammen. „Wir haben auf jedem Untergrund gespielt, den wir finden konnten – ohne richtige Fußballschuhe, ohne richtigen Platz, nur aus purer Liebe zum Fußball.“

01 Als der Traum langsam real wurde

Profifußballer zu werden, war schon immer Diomandés Ziel gewesen, doch erst nach seinem Umzug in die USA mit 15 Jahren begann sich diese Möglichkeit real anzufühlen.

Er kam nach Florida, um bei der DME Academy einzusteigen, ohne Englisch zu sprechen, und musste sich an eine völlig neue Umgebung fern der Heimat gewöhnen.

„Es war schwer. Anfangs konnte ich mich mit niemandem verständigen, und alles war anders. Aber Fußball war meine Sprache, und meine Teamkollegen bei der DME halfen mir, mich auf und neben dem Platz zurechtzufinden.“

Yan Diomandé ist nach Florida gezogen, um seine Karriere anzukurbeln © Martin Seilbert/Red Bull Content Pool

Ebenfalls in Florida wurden europäische Talentscouts auf ihn aufmerksam. „Da hörte der Traum auf, nur noch ein Traum zu sein, und ich begann zu glauben, dass ich es als Profi schaffen könnte, wenn ich weiter hart arbeite.“

Diese Chance führte ihn schließlich nach Europa, zuerst zu Leganés in Spanien und dann zum RB Leipzig, wo seine Karriere schnell an Fahrt gewann.

02 Der Durchbruch in Leipzig

Diomandé brauchte nur eine Saison in Leipzig, um sich als einer der herausragenden Nachwuchsspieler der Liga zu etablieren – seine Leistungen brachten ihm die Auszeichnung als „Bundesliga-Newcomer der Saison“ ein.

Für den jungen Flügelspieler bedeutete diese Anerkennung viel mehr als nur eine individuelle Auszeichnung. „Es fühlte sich wie der Beweis an, dass sich all die Opfer, die meine Familie und ich gebracht haben, gelohnt haben“, erinnert er sich.

Quotation Es fühlte sich wie der Beweis an, dass sich all die Opfer, die meine Familie und ich gebracht haben, gelohnt haben Yan Diomandé

Leipzig hat ihn zudem darauf vorbereitet, konstant auf höchstem Niveau mithalten zu können.

„Leipzig hat mir beigebracht, Woche für Woche auf höchstem Niveau zu spielen, und die Trainer dort haben mich dazu angespornt, jedes einzelne Detail meines Spiels zu verbessern. Diese eine Saison hat mir das Selbstvertrauen und die Mentalität gegeben, die ich bei Real Madrid brauchen werde.“

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03 Von der Weltmeisterschaft zu Real Madrid

Bevor er nach Madrid wechselte, erreichte Diomandé einen weiteren wichtigen Meilenstein, indem er für die Elfenbeinküste bei seiner ersten Weltmeisterschaft spielte.

„Die Elfenbeinküste bei der WM vor den Augen der ganzen Welt zu vertreten, hat mir gezeigt, dass die größte Bühne auch die größte Gelassenheit erfordert. Man muss auf seine Vorbereitung vertrauen“, analysiert er seine Erfahrungen. „Abseits des Platzes ist das gemeinsame Erleben dieser Erfahrung mit meinem Land und meiner Familie etwas, das ich für immer in mir tragen werde.“

Yan Diomandé took his breakout form to the World Cup © Imago/RB Leipzig

Real Madrid bedeutete einen weiteren Schritt nach vorne. Diomandé beschreibt seinen Wechsel zum Verein als „die Erfüllung eines Kindheitstraums“ und „alles, wofür ich gearbeitet habe“, während ihm das Training an der Seite von Vinícius Jr. und Kylian Mbappé gezeigt hat, was es braucht, um jeden Tag auf diesem Niveau zu spielen.

„Es ist unglaublich. Bei jeder Trainingseinheit ist das Niveau so hoch, dass man gar keine andere Wahl hat, als sich selbst zu steigern. Man lernt schon allein dadurch etwas, wie sie sich bewegen, denken und sich jeden Tag vorbereiten.“

Jetzt konzentriert er sich darauf, seine eigenen Spuren zu hinterlassen: „Ich kann es kaum erwarten, mein eigenes Kapitel bei diesem Verein zu schreiben und zu dessen Erfolg beizutragen.“

04 Die Verbindung zu Abidjan

Abseits des Fußballs mag Diomandé es lieber einfach.

„Ich bin ziemlich entspannt. Ich liebe es, Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen, Musik zu hören und zu Hause in Abidjan anzurufen.“

Diese Anrufe halten ihn auch mit dem Ort verbunden, an dem seine Fußballgeschichte begann. „Diese Verbindung zu meiner Heimat zu pflegen, hält mich auf dem Boden.“