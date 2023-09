Champions League: Red Bull Leipzig-Trainer Marco Rose im Interview

Die Champions League steht vor der Tür, und für Red Bull Leipzig bedeutet dies eine neue Herausforderung gegen die Young Boys aus Bern. In einem Gespräch mit Marco Rose, dem Trainer des deutschen Teams, werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Vorbereitungen und erfahren, wie sich die Mannschaft auf diesen internationalen Wettbewerb vorbereitet. Rose gibt Einblicke in die Stärken des Gegners, die Philosophie von Red Bull Leipzig und die Bedeutung der Fans im Stadion. Lesen Sie weiter, um mehr über die strategische Herangehensweise von Red Bull Leipzig an dieses spannende Champions-League-Duell zu erfahren.