Das war die finale Selektion für den Youth & Women America's Cup.

Zwanzig Segler kamen diese Woche in Barcelona an, um die Endphase der von Alinghi Red Bull Racing organisierten Auswahltests für ihre Teams für den Youth & Puig Women's America's Cup zu absolvieren. Es war eine anstrengende und lohnende Woche für alle Teilnehmer:innen mit der Möglichkeit, das eigene Know-how zu erweitern und das Potenzial zu zeigen und von den besten Seglern der Welt zu lernen.

Sie beobachteten die täglichen Vorbereitungen des AC75 BoatZero-Bootes und trafen sich mit America's Cup-Seglern und anderen Mitgliedern von Alinghi Red Bull Racing, um alles in sich aufzunehmen, was sie konnten, und wurden Teil des positiven Teamgeistes, der die Basis des Teams durchdringt.

Die aus Spiez stammende von Allmen wuchs mit dem Segeln auf dem Thunersee auf und zeichnete sich während der Swiss Qualifiers, die vor der finalen Qualifikationswoche in Barcelona in der Schweiz stattfanden, durchweg aus.

"Alinghi war schon immer ein grosser Name in der Segelwelt, überall auf der Welt", sagte von Allmen. "Hier zu sein und zu wissen, dass ich diese Marke repräsentiere, ist eine grossartige Gelegenheit. Wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass die kleine Anja diese Chance bekommen würde, hätte ich gesagt: "Was, nicht möglich?". Aber es ist möglich, jeder kann es schaffen!"

