Zero-G Pit Stop: Red Bull Racing bringt Boxenstopps auf ein neues Level

Aston Martin Red Bull Racing hat in dieser Saison Geschichte geschrieben – mit dem schnellsten Boxenstopp aller Zeiten. Aktuell liegt die Weltrekord-Zeit bei unglaublichen 1,82 Sekunden. Mission accomplished! Deshalb musste eine neue Herausforderung her.

Warum also nicht weiter die Grenzen ausloten und das mit einem Boxenstopp-Training in 10.000 Metern Höhe in einer Ilyushin II-76 MDK, einem Raumfahrer-Trainingsflugzeug?

Mit Hilfe der russischen Weltraumorganisation Roscosmos brachte das Team den RB1 aus dem Jahr 2005 ins Juri-Gagarin-Kosmonautentrainingszentrum, um zu beweisen, dass auch der Himmel kein Limit ist.

Eine Woche nahm sich das Team Zeit, um sogenannte Parabelflüge durchzuführen. Das Flugzeug steigt bei einem Neigungswinkel von 45° in die Höhe, nur um sich darauf in einem Winkel von -45° wieder fallen zu lassen und so 22 Sekunden Schwerelosigkeit zu generieren. Genau in dieser Phase der Parabel fand das Training des Teams statt.

„Die erste Parabel, die wir gemacht haben, war wirklich seltsam", erzählt der Mechaniker Paul Knight. „Niemand kann dich darauf vorbereiten, also meinte unser Ausbilder von Roscosmos, dass wir das Ganze einfach aussitzen und uns an das Gefühl gewöhnen sollten. Man weiß nicht wirklich, ob es runter oder rauf geht, wenn 2G auf dich wirken und du regelrecht auf den Boden gedrückt wirst, während du dich nicht bewegen kannst. Wenn du dann die Spitze erreichst und es in den freien Fall geht, dann dreht sich das Ganze radikal um. Sie mussten uns festhalten, damit wir nicht davon schwebten."

Nicht zuhause nachmachen. © Denis Klero Eine komplett neue Art, Reifen zu wechseln. © Denis Klero Ein Team-Foto, wie kein anderes. © Denis Klero "Halt mal schnell das Auto fest, während ich die Reifen wechsle..." © Denis Klero Alles wird auf Film festgehalten... © Denis Klero Erschwerte Bedingungen für unser Team. © Denis Klero Hilft das wirklich, die Boxenstopp-Zeiten zu verbessern? © Denis Klero Vielleicht ist es kopfüber sogar leichter? © Denis Klero Diesen Winkel gab es im Fernsehen noch nie zu sehen. © Denis Klero

„Wir fühlten uns am Anfang, wie Bambi auf Eis – überall waren Beine", fügt Knight hinzu, „aber irgendwann haben wir es geschafft, herauszufinden, wie wir die Kontrolle behielten und am besten mit der Situation zurechtkommen. Es ist eine wirklich einzigartige Erfahrung; so etwas kannst du dir gar nicht vorstellen."

Schwerelosigkeit hat aber auch unangenehme Nebenwirkungen. Ein Sprecher von Roscosmos erklärt das folgendermaßen: "Wenn du am Boden bist, arbeitet dein Gleichgewichtssinn unter bestimmten Bedingungen, die von der Anziehungskraft definiert werden. In der Schwerelosigkeit aber braucht dieser Zeit, um sich daran zu gewöhnen." In diesen kurzen 22 Sekunden bleibt dazu aber kaum genug Zeit, weshalb Zero-G-Flugzeuge gut und gerne auch als „Vomit Plane" bezeichnet werden. Das hat eben auch seinen Grund.

Die Flugzeug-Crew, die Pit-Crew und die Kosmonauten-Trainer waren nicht die einzigen, die mit der Ilyushin mitflogen. Auch das Produktionsteam war mittendrin – ein Job, auf den sich Regisseur Andreas Bruns vorbereitet hat, indem er Achterbahn gefahren ist.

„Ich bin mit meinen Neffen in einen Vergnügungspark gegangen, um herauszufinden, wie G-Kräfte auf meinen Körper wirken – und, um es nett auszudrücken, es wurde uns relativ schnell ziemlich übel. Ich brauchte einen Tag, um mich davon zu erholen. Die beste Herangehensweise bestand darin, mich möglichst beschäftigt zu halten, während wir in der Luft waren – und das half tatsächlich."

Bruns führte beim gesamten Projekt Regie, bei den Storyboards angefangen bis hin zum finalen Edit. Nach den anfänglichen Skizzen baute er eine Styropor-Attrappe des Sets in Russland nach, in der die Red Bull Racing-Crew und die Roscosmos-Experten trainieren konnten. Dieser Vorgang war essenziell, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit den Beteiligten an Board der Zero-G-Maschine blieb.

„Wir machten sieben Flüge mit insgesamt 80 Parabeln und wir hatten etwa 25 Shots geplant, die wir machen wollten", erklärt er. „Den ersten Flug machten wir zu Testzwecken, womit wir noch etwa 70 Parabeln übrig hatten, um zu filmen – das bedeutete, dass wir etwa zwei bis drei Takes pro Shot hatten. Wir planten alles sehr sorgfältig, aber das Gefühl der Schwerelosigkeit lässt sich nicht planen. Wir hatten zwischen den Parabolas etwa zwei bis fünf Minuten Zeit, um Lösungen für irgendwelche auftretenden Probleme zu finden."

Das Team wollte den RB1 aus dem Jahr 2005 nach Russland bringen. Das hat damit zu tun, dass das Auto, das dafür extra ein aktuelles Design verpasst bekam, seine ganz eigenen Vorteile im Vergleich zu den Nachfolgern mitbringt.

„Wir entschieden uns für den RB1, weil sie einfach eine einfach gestrickte Lady ist", erzählt Marcus Prosser, der Head of Brand und Events bei Red Bull Racing, der sich die Möglichkeit, eine kleine Reise in die Vergangenheit anzutreten und sich hinter das Lenkrad einer wahren Kanone zu setzten, nicht entgehen lassen wollte. "Wir haben ein ziemlich komplexes Set gebaut, bei dem wir alle Schienen für die Lichter und die Kameras verstecken mussten. Der Raum war knapp und ein schmaleres Auto verschaffte uns mehr Manövrierfähigkeit."

Der eine hält den Reifen...der andere das Auto. © Denis Klero Festhalten oder es schwebt davon...und du gleich mit. © Denis Klero Alles im Schwebezustand. © Denis Klero Jemand muss sich ans Auto hängen... © Denis Klero Komm, flieg mit mir... © Denis Klero Still zu stehen ist leichter gesagt, als getan. © Denis Klero Koordination ist gefragt. © Denis Klero Das sieht nach Spaß aus. © Denis Klero Eine unübliche Art, sich Raum zu verschaffen. © Denis Klero Vorbereitung auf die Schwerelosigkeit. © Denis Klero Umdrehung um Umdrehung um Umdrehung... © Denis Klero

Dieses ganz spezielle Modell des ersten F1-Autos von Red Bull brachte noch einen weiteren Vorteil mit sich. Da es bei öffentlichen Events zum Einsatz kommt, bei denen Fans des Rennsports aufgefordert sind, selbst Hand an das Auto anzulegen, wurden die Achsen und das Gewinde verstärkt. Das stellte sich als unheimlich nützlich heraus, immerhin bleibt auch das Auto während des Anstiegs bei 2G und während des freien Falls nicht einfach unverschont.

„Wir waren auf alle möglichen Reparaturarbeiten, die es brauchte, vorbereitet – am Ende kamen wir aber relativ problemlos durch die Dreharbeiten", fügt der Chef-Mechaniker des Supportteams Joe Robinson hinzu. „Ganz ohne Schaden ging es natürlich nicht. Einer unserer Mitarbeiter knallte mit dem Helm an den Frontflügel, was ein ziemliches Chaos verursachte. Nach dem Event musste ich mir das Lachen verhalten, weil die Situation so skurril war: Ich repariere ein Auto, weil der Kopf eines Kosmonauten hineinkrachte."

„Das Ganze hat uns weit mehr mitgenommen, als ich im Vorhinein dachte", gibt Robinson zu. „Erst wenn du keine Schwerkraft mehr spürst, merkst du, wie sehr wir uns auf sie verlassen. Etwas sehr geradliniges wie das Anbringen eines Reifens gestaltet sich um einiges komplizierter, wenn das Auto zu schweben beginnt und du deinen Körper nur über die Spannung deiner Gelenke kontrollieren kannst, während du daran am Boden festgemacht bist. Es fordert dich dazu auf, zu denken und andere Herangehensweisen zu entwickeln – und das war wirklich eine Offenbarung."

Das war aber noch längst nicht alles. Vor und nach der Periode in der Schwerelosigkeit musste das Auto noch einmal extra gesichert werden – immerhin willst du nicht, dass die Schwerkraft wieder greift, während die Crew nur einen Meter vom Auto entfernt ist. Das wiederum sorgte dafür, dass sich das Zeitfenster für die Film-Sequenzen auf etwa 15 Sekunden reduzierten. Es war die mit Sicherheit technisch anspruchsvollste Herausforderung, der sich das Team bisher gestellt hat - aber wahrscheinlich auch jene, die sich am meisten gelohnt hat.

Aufbruch zum perfekten Boxenstopp. © Denis Klero Eine außergewöhnliche Reise für ein F1-Auto. © Denis Klero Das erste Mal in der Schwerelosigkeit. © Denis Klero Arbeiten bei außergewöhnlichen Bedingungen. © Denis Klero Das Team ist eingekleidet. © Denis Klero Vor dem Projekt brauchte es eine Menge Planung. © Denis Klero

„Ich war bereits bei einigen speziellen Events mit dabei", erzählt der Koordinator des Supportteams Mark Willis, angefangen in Kitzbühel, wo wir das Auto auf die Piste brachten, bis hin zu den Salzseen in Argentinien. Wir waren bereits an den seltsamsten Orten und haben dort einige seltsame Dinge gemacht. Das ist das mit Abstand Seltsamste – aber eben auch etwas ganz Besonderes, da es schlichtweg nichts Vergleichbares gibt."

Der Zero-G Pit Stop-Film ist jetzt live. In den modernen Zeiten möchte man meinen, dass wir es mit einem Produkt ausgeklügelter CGI-Technik zu tun haben – aber hier erlebst du ein echtes Formel 1-Auto, das in einem echten Flugzeug schwebt, in dem echte Mechaniker ihrer Arbeit nachgehen.

„Ich habe gelernt, dass du alles schaffen kannst, wenn du mit einem leidenschaftlichen Team an die Dinge herangehst und dabei fokussiert bleibst", merkt Bruns abschließend an. „Also, was steht als nächstes an. Fliegen wir zum Mond, oder was...?"