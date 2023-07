Zero-G Pit Stop: Produzent Dmitry Timonov im Interview

Es lagen genau sechs Monate zwischen dem ersten Flug und dem Zeitpunkt, als wir zum ersten Mal von diesem Projekt hörten. Wenn man die Verhandlungen mal beiseite lässt, hatten wir für die Pre-Production genau acht Wochen Zeit. In dieser Zeit entwickelten wir das Storyboard und die Skizzen des Sets. Wir bauten eine 3D-Animation der Shots und ein Probe-Set, in dem Red Bull und Roscosmos trainieren konnten. Danach installierten wir unser Set im tatsächlichen Flugzeug. Wir hatten einen Test-Durchgang – aber die Zeit war kostbar, also drehten wir bei diesem Flug bereits Material. Es brauchte mehr als hundert Leute, um das Ganze zu stemmen.

