Portrait de Doğukan “113” Balci, jungler et prodige de la Karmine Corp

C’est indiscutable : à l’arrivée de la Karmine Corp dans la saison de 2021, c’est l’ADC Rekkles qui a attiré tous les regards. Le vétéran est l’un des joueurs les plus connus d’Europe sur League of Legends et son transfert chez la Karmine est le contrat le plus ambitieux de l’histoire de la Ligue Française (LFL). 113 a donc commencé dans l’ombre de la nouvelle star de la KC, mais ses performances ont très vite réussi à attirer l’attention des fans et des experts. Certains ont aussi eu des doutes en voyant le jeune turc encore inconnu arriver au milieu de coéquipiers si expérimentés. Pourtant, le joueur avait déjà un profil prometteur.