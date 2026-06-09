Programme, histoire et pilotes : tout savoir des 24h du Mans 2026

Les 24 heures du Mans sont de retour. Cette année, Dani Juncadella fera partie des participants et fera tout pour empocher la victoire. Si vous voulez tout savoir de la course et son programme, vous êtes au bon endroit.

01 Quand ont lieu les 24 Heures du Mans 2026 ?

Prenez votre plus beau feutre rouge et bloquez votre week-end : la 94e édition des 24 heures du Mans se tiendra du 10 au 14 juin 2026.

Le départ sera donné le samedi sur les coups de 16h00 pour un drapeau à damier exactement une journée plus tard. Mais attention, les festivités autour de la course s’étirent sur toute la semaine, avec comme bouquet final la course.

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02 Dans quel championnat se trouve la course des 24h du Mans ?

L'épreuve des 24h du Mans fait partie du championnat FIA WEC (World Endurance Championship) .

Si les équipes roulent toute l’année sur des tracés allant de Fuji à Spa-Francorchamps, Le Mans est le bijou de la couronne. C’est la course où il ne faut pas se rater : les points comptent double, et une victoire assure une belle place dans le panthéon du sport automobile.

03 L’histoire des 24h du Mans

On fait un saut dans le temps. Créée en 1923, cette course n'avait qu'un seul but à l'origine : tester la fiabilité des voitures de "Monsieur Tout-le-Monde" pour prouver que les constructeurs savaient fabriquer des bécanes capables de rouler un jour et une nuit sans exploser. Plus d'un siècle plus tard, l'épreuve est devenue une course à l'armement technologique. Avec le Grand Prix de Monaco et les 500 Miles d'Indianapolis, elle forme la mythique Triple Couronne. Le Mans, c'est le boss de fin de l'endurance, qui a forgé des légendes comme Jacky Ickx, Tom Kristensen et les duels homériques entre Ford et Ferrari dans les années 60.

04 Quel est le tracé des 24h du Mans ?

Le circuit de la Sarthe, c’est 13,626 kilomètres d’asphalte. Le tracé n’est pas permanent, car une partie est composée de voies départementales, utilisées par des automobilistes manceaux chaque jour.

Certains secteurs sont devenus cultes au fil des années, comme la Chicane Goodyear (anciennement Dunlop), ou la ligne droite des Hunaudières, qui permet aux voitures d'aller à plus de 340 km/h même en pleine nuit — faisant des 24h du Mans l'une des courses nocturnes les plus spectaculaires au monde . Ajoutez à cela les virages d’Arnage ou de Mulsanne, et vous obtenez l’un des circuits les plus mythiques du sport mécanique.

05 Quelles équipes participeront aux 24 Heures du Mans 2026 ?

Nous vivons certainement l’âge d’or de l’endurance. La catégorie reine, les Hypercar, affiche des noms à faire saliver n’importe qui : Ferrari, Porsche et Toyota devraient être les grands favoris pour la victoire.

Aston Martin, Alpine, BMW et même Cadillac vont être en embuscade. La particularité de la grille, c’est qu’un constructeur peut avoir plusieurs écuries sous le même nom. Au Championnat du monde WEC, seules deux voitures peuvent être autorisées, mais des voitures « clientes » peuvent s’inscrire pour Le Mans. Par exemple, Ferrari a deux écuries participantes au classement mondial : Ferrari AF Corse, et une uniquement pour Le Mans : AF Corse.

À noter également la présence de Genesis Magma Racing, la division de luxe de Hyundai, qui engage deux Hypercar Genesis GMR-001 pour cette 94e édition. Une première historique : c'est le premier constructeur coréen à s'aligner aux 24 Heures du Mans. Avec 62 voitures et 186 pilotes au total sur la grille, cette édition 2026 s'annonce comme l'une des plus relevées de l'ère Hypercar.

06 Quels sont les pilotes engagés dans la liste des 24 heures du Mans 2026 ?

Les pilotes de la 92e édition © ACO

La course des 24h attire chaque année son lot de pilotes de tous horizons. Certains anciens de la Formule 1, comme Robert Kubica (AF Corse), Kamui Kobayashi et Brendon Hartley (Toyota Racing) et même Kevin Magnussen (BMW M Team WRT).

Évidemment, le sport automobile ne se limite pas qu’à la F1. Le consultant Canal + Loïc Duval sera encore de la partie, avec Peugeot TotalEnergies. Jules Gounon et Dani Juncadella, qui ont roulé avec Max Verstappen aux 24h du Nürburgring , seront adversaires ce week-end. D'ailleurs, le monde de l'endurance a connu en 2025 un triple défi de 24 heures sans précédent enchaîné sur trois week-ends consécutifs.

On peut également noter la présence de pilotes françaises sur la grille. Doriane Pin roulera avec Duqueine Team en LMP2 et Lilou Wadoux sera au volant de la Richard Mille AF Corse en LMGT3.

07 Quel est le format des 24h du Mans ?

On vous l’accorde, comprendre comment sont réparties les écuries au Mans n’est pas facile si on débute. La grille est séparée en trois catégories :

Hypercar : Introduite en 2021, c’est la catégorie suprême. Deux types de voitures sont autorisées : les LMH (Le Mans Hypercar) et LMDh (Le Mans Daytona h). Ce sont les voitures les plus performantes : un tour de circuit est estimé en 3 minutes 30s.

Le Mans Prototype 2 (LMP2) : Elles sont réservées aux équipes indépendantes qui participent aux courses sur le circuit sarthois. Seuls quatre constructeurs peuvent fournir le châssis, quand Gibson est la marque unique pour les moteurs.

LMGT3 : Des voitures de la catégorie GT uniquement produites par des grands constructeurs automobiles. Seuls les constructeurs reconnus, qui produisent plus de 2 500 véhicules par an à destination de monsieur tout le monde, peuvent être représentés. En 2026, Ferrari, McLaren, Corvette, Aston Martin et même Ford seront dans cette catégorie.

08 L'Hyperpole, qu'est-ce que c'est ?

Des débuts décevants au Mans en 2005 © DPPI

L'Hyperpole est la séance de qualification ultime des 24 Heures du Mans, organisée le jeudi soir. Elle se déroule en deux phases successives pour chaque catégorie.

En LMP2 et LMGT3, les 30 voitures qualifiées la veille (soit 15 par catégorie) s'affrontent d'abord lors d'une H1 de 20 minutes. Seules les 10 meilleures avancent en H2, une séance de 15 minutes qui détermine la grille de départ définitive.

En Hypercar, le principe est identique : les 15 prototypes qualifiés en H1 se disputent les 10 places en H2. Ces 15 minutes sont souvent les plus spectaculaires de la semaine, avec des chronos poussés à l'extrême par des pilotes en mission pour partir de la meilleure position possible le samedi. La cérémonie de l'Hyperpole, organisée juste après, révèle officiellement les grilles de départ comprenant les trois catégories.

09 Quel est le programme des 24h du Mans 2026 ?

Les 24h du Mans, ce n’est pas une simple course, c’est tout un événement. Contrairement à un Grand Prix de Formule 1, qui ne dure que trois jours, Le Mans s’étale sur toute une semaine.

En 2026, le programme est chargé comme à son habitude. Voici les dates importantes pour profiter pleinement de la grande course sarthoise :

Vendredi 5 juin

10h à 19 h : Pesage

Samedi 6 juin

09h à 14h : Pesage

15h à 16h : Roulage en centre-ville

Dimanche 7 juin

08h à 08h45 : Essais libres - Ligier European Series

09h15 à 09h35 : Essais qualificatifs - Ligier European Series

10h à 13 h : Essais libres 1

14h à 15h : Course - Ligier European Series

15h30 à 18h30 : Essais libres 2

Mardi 9 juin

14h à 17h30 : Visite des stands

15h30 à 17h30 : Séance d’autographes

Mercredi 10 juin

08h45 à 09h30 : Essais libres 1 - Ferrari Challenge

10h à 10h45 : Essais libres 1 - Porsche Carrera Cup

11h15 à 12h15 : Essais libres 1 - Road to Le Mans

12h45 à 13h30 : Essais libres 2 - Ferrari Challenge

14h à 17 h : Essais libres 1

17h30 à 18h15 : Essais libres 2 - Porsche Carrera Cup

18h45 à 19h15 : Essais qualificatifs 1 | LMP2 - LMGT3

19h30 à 20h : Essais qualificatifs 1 | Hypercar

20h à 23h : Concert : Jean-Louis Aubert

20h30 à 21h30 : Essais libres 2 - Road to Le Mans

22h à 00h : Essais libres 2

Utterly stunning: Matras at Le Mans 73/74 © DPPI

Jeudi 11 juin

09h à 09h45 : Essais qualificatifs 1 - Porsche Carrera Cup

10h15 à 11h15 : Essais qualificatifs - Road To Le Mans

11h55 à 12h40 : Essais qualificatifs - Ferrari Challenge

13h25 à 14h15 : Course 1 - Porsche Carrera Cup

14h45 à 17h45 : Essais libres 3

18h30 à 19h15 : Course 1 - Ferrari Challenge

20h à 23h20 : Concert : The Libertines

20h à 20h20 : Hyperpole 1 | LMP2 - LMGT3

20h35 à 20h50 : Hyperpole 2 | LMP2 - LMGT3

21h05 à 21h25 : Hyperpole 1 | Hypercar

21h40 à 21h55 : Hyperpole 2 | Hypercar

22h05 à 22h25 : Hyperpole Cérémonie

23h à 00h : Essais libres 4

Vendredi 12 juin

10h à 13h : Course - Road to Le Mans

16h : Parade des pilotes dans le centre-ville du Mans

20h à 23h30 : Concert : Robin Schulz

Samedi 13 juin

09h15 à 10h : Course 2 - Ferrari Challenge

10h30 à 11h15 : Course 2 - Porsche Carrera Cup

12h à 12h15 : Warm-up

13h35 à 15h : Gridwalk

15h à 15h45 : Cérémonie officielle de départ

16h : Départ 94e édition

20h à 23h55 : Concerts : Magic System / Mosimann

Dimanche 14 juin

16h : Arrivée 94e édition\

16h10 : Cérémonie podium

10 Les courses support : le programme dans le programme

Une BMW aux 24h du Mans © ACO

Les 24 Heures du Mans ne se résument pas à une seule course. Tout au long de la semaine, plusieurs séries support animent le circuit de la Sarthe et offrent un spectacle supplémentaire aux spectateurs :

Road to Le Mans (LMP3 & GT3) : La série tremplin par excellence pour les jeunes pilotes qui rêvent d'intégrer la grille principale. Les essais débutent dès le mercredi 11 juin, avec la course finale le vendredi 12 juin à 10h00.

Ferrari Challenge : La monomarque Ferrari, avec essais dès le mercredi et deux courses les jeudi et samedi.

Porsche Carrera Cup Brésil : L'une des principales séries monotypes Porsche d'Amérique du Sud s'invite au Mans. Tous les pilotes roulent avec des Porsche 911 GT3 Cup identiques. Les essais commencent le mercredi, avec les deux courses réparties jeudi et samedi.

Ligier European Series : Présente en début de semaine, dès le dimanche 7 juin, avec essais libres, qualifications et course.

Ces séries permettent de suivre de l'action en continu sur le circuit, même en dehors des créneaux dédiés aux 24 Heures.

11 Pourquoi les pilotes font un roulage en ville ?

Une voiture en centre-ville © ACO

Depuis quatre ans, un roulage en ville a été créé pour célébrer les 24h du Mans. C’est un rendez-vous gratuit, ouvert à tous et qui permet d’admirer les bijoux mécaniques dans un autre cadre que la course.

Cette année, l’organisation a annoncé quelques modifications. Les pilotes feront trois tours (au lieu de deux) avec douze zones d’observation et deux scènes pour le public. 19 voitures défileront pour la fashion week version Le Mans.

12 Quand acheter un billet pour les 24 Heures du Mans 2026 ?

Si vous voulez votre précieux sésame, il faut être plus rapide qu'une Porsche dans les Hunaudières. Depuis l'édition du Centenaire, les places s'arrachent à une vitesse folle. La billetterie officielle ouvre généralement en novembre de l'année précédente (novembre 2025 pour l'édition 2026). Tout part en quelques jours. Si vous loupez le coche, votre seule option reste la plateforme officielle de revente gérée par l'ACO (Automobile Club de l'Ouest).

13 Sur quelle billetterie réserver son emplacement de camping ?

Le camping est une tradition incontournable des 24h du Mans. Plusieurs zones sont disponibles autour du circuit, avec des tarifs variables selon l'emplacement et le confort. Les campings officiels gérés par l'ACO sont accessibles dès l'ouverture du circuit. Il est conseillé de réserver tôt, car certaines zones affichent complet dès l'ouverture de la billetterie.

14 Combien de personnes assisteront aux 24 Heures du Mans 2026 ?

L'enceinte du circuit se transforme en la troisième plus grande ville de la région le temps d'un week-end. Plus de 320 000 spectateurs sont attendus dans les gradins, les campings et les zones pour les fans. Et pour cause : les 24h du Mans figurent parmi les plus grands événements motorsport au monde .

15 Où faut-il se placer pour avoir la meilleure vue sur le circuit ?

Start of the 2015 Le Mans 24 Hours © Porsche

La Chicane Goodyear : L'endroit parfait pour voir les voitures plonger au freinage juste après le départ.

Le Tertre Rouge : Le spot idéal pour voir les voitures accélérer avant de s'engager sur la longue ligne droite des Hunaudières. Placez-vous à l’extérieur et observez les pilotes aller sur le vibreur pour élargir leur trajectoire et gagner de précieuses secondes.

Arnage : Le virage le plus lent du circuit. À cette vitesse, on a le temps d’admirer les voitures. De plus, une butte permet aussi d’observer les pilotes aborder le virage d’Indianapolis. C’est une courbe à droite très rapide, suivie d’un virage à gauche.

16 Quelles sont les Fan Zones et villages constructeurs aux 24h du Mans 2026 ?

Au-delà de la course, le circuit se transforme en véritable festival. Cinq Fan Zones thématiques sont réparties sur le circuit pour offrir une expérience alliant immersion et divertissement :

Fan Zone Family : Espace dédié aux familles avec le Critérium du Jeune Conducteur, une Gaming & Rétrogaming Zone, la présence des finalistes français du Hot Wheels Legends Tour 2026 et l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Fan Zone Concert : Lieu de détente et de pop-culture avec le Drive-In Paradiso by Peugeot et le Bibendum Studio de Michelin (lives Twitch avec les créateurs Depielo et Baghera Jones) — plus les concerts du soir.

Fan Zone Porte Est : Espace engagé autour de l'éco-responsabilité, avec l'Impact Challenge, la Relax Zone by Au Féminin et plusieurs associations partenaires.

Fan Zone Karting : Dédiée aux passionnés, avec le jeu Le Mans Ultimate, l'animation 24H Le Mans Experience by Alpine et une vue directe sur les Esses du karting.

Fan Zone Tertre Rouge : Spot des sports mécaniques extrêmes avec une nouvelle thématique Rally Raid et Off-road, et des expositions de teams.

Les villages constructeurs (Ferrari, Toyota, Porsche, Alpine, BMW…) sont aussi des incontournables : expositions de voitures de course, expériences immersives, ventes de produits dérivés et espace de détente. Le Paddock H2 accueille quant à lui les démonstrations autour de la technologie hydrogène, l'une des pistes d'avenir pour l'endurance.

17 Quels concerts auront lieu lors des 24 Heures du Mans 2026 ?

Quatre concerts sont prévus pour divertir les spectateurs tout au long de la semaine.

Jean-Louis Aubert ouvrira le bal le mercredi 10 juin à 20h. Le chanteur de Téléphone est en tournée avec son PAFINITOUR.

Le jeudi 11 juin à 20h, c'est The Libertines qui monteront sur scène. Groupe culte du rock britannique des années 2000, The Libertines incarnent l'esprit brut et romantique anglais.

Le DJ allemand Robin Schulz enflammera le circuit le vendredi 12 juin à 20h, avant un double concert le samedi soir avec Magic System et Mosimann, qui emmèneront les spectateurs jusqu'au bout de la nuit.

18 Sur quelle chaîne regarder les 24 Heures du Mans 2026 ?

Si vous n'avez pas la chance d'être sur place avec votre tente, pas de souci. La course est diffusée en clair et en direct sur La Chaîne L'Équipe. Pour les puristes qui veulent suivre la course en intégralité, sans louper une seule minute de la nuit, Eurosport retransmet également l'intégralité des 24 heures de course sur ses canaux.

19 Le palmarès des vainqueurs des 24h du Mans

Année Pilotes Écurie Voiture Formule/Championnat 1923 René Léonard, André Lagache Chenard & Walcker SA Chenard & Walcker Sport 3.0 1924 John Duff, Frank Clement Duff & Aldington Bentley 3 Litre Sport 3.0 1925 Gérard de Courcelles, André Rossignol / Lorraine-Dietrich B3-6 5.0 1926 Robert Bloch, André Rossignol / Lorraine-Dietrich B3-6 5.0 1927 Dudley Benjafield, Sammy Davis Bentley Motors Ltd. Bentley 3 Litre Super Sport 5.0 1928 Woolf Barnato, Bernard Rubin Bentley Motors Ltd. Bentley 4½ Litre 5.0 1929 Woolf Barnato, Tim Birkin Bentley Motors Ltd. Bentley Speed Six 8.0 1930 Woolf Barnato, Glen Kidston Bentley Motors Ltd. Bentley Speed Six 8.0 1931 Francis Curzon, Henry Birkin Lord Howe Alfa Romeo 8C 2300 3.0 1932 Raymond Sommer, Luigi Chinetti Raymond Sommer Alfa Romeo 8C 2300 3.0 1933 Raymond Sommer, Tazio Nuvolari Soc. Anon. Alfa Romeo Alfa Romeo 8C 2300 3.0 1934 Luigi Chinetti, Philippe Étancelin Luigi Chinetti / Philippe Étancelin Alfa Romeo 8C 2300 3.0 1935 Johnny Hindmarsh, Luis Fontés Arthur W. Fox & Charles Nichol Lagonda M45R Rapide 5.0 1936 (Annulée - Grèves ouvrières) / / / / 1937 Jean-Pierre Wimille, Robert Benoist Roger Labric Bugatti Type 57G Tank 5.0 1938 Eugène Chaboud, Jean Trémoulet Eugène Chaboud / Jean Trémoulet Delahaye 135CS 5.0 1939 Jean-Pierre Wimille, Pierre Veyron Jean-Pierre Wimille Bugatti Type 57S Tank 8.0 1940 (Annulée - Seconde Guerre mondiale) / / / / 1941 (Annulée - Seconde Guerre mondiale) / / / / 1942 (Annulée - Seconde Guerre mondiale) / / / / 1943 (Annulée - Seconde Guerre mondiale) / / / / 1944 (Annulée - Seconde Guerre mondiale) / / / / 1945 (Annulée - Seconde Guerre mondiale) / / / / 1946 (Annulée - Reconstruction d'après-guerre) / / / / 1947 (Annulée - Reconstruction d'après-guerre) / / / / 1948 (Annulée - Reconstruction d'après-guerre) / / / / 1949 Luigi Chinetti, Peter Mitchell-Thomson Lord Selsdon Ferrari 166 MM Sports 2.0 1950 Louis Rosier, Jean-Louis Rosier Louis Rosier Talbot-Lago T26 Grand Sport Sports 5.0 1951 Peter Walker, Peter Whitehead Peter Walker Jaguar XK-120C Sports 5.0 1952 Hermann Lang, Fritz Riess Daimler-Benz A.G. Mercedes-Benz W194 Sports 3.0 1953 Tony Rolt, Duncan Hamilton Jaguar Cars Ltd. Jaguar C-Type Sports 5.0 1954 José Froilán González, Maurice Trintignant Scuderia Ferrari Ferrari 375 Plus Sports 5.0 1955 Mike Hawthorn, Ivor Bueb Jaguar Cars Ltd. Jaguar D-Type Sports 5.0 1956 Ron Flockhart, Ninian Sanderson Ecurie Ecosse Jaguar D-Type Sports 5.0 1957 Ron Flockhart, Ivor Bueb Ecurie Ecosse Jaguar D-Type Sports 5.0 1958 Olivier Gendebien, Phil Hill Scuderia Ferrari Ferrari 250 TR58 Sports 3.0 1959 Carroll Shelby, Roy Salvadori David Brown Racing Dept. Aston Martin DBR1 Sports 3.0 1960 Olivier Gendebien, Paul Frère Scuderia Ferrari Ferrari 250 TR59/60 Sports 3.0 1961 Olivier Gendebien, Phil Hill Scuderia Ferrari Ferrari 250 TRI/61 Sports 3.0 1962 Olivier Gendebien, Phil Hill SpA Ferrari SEFAC Ferrari 330 TRI/LM Spyder Experimental 4.0 1963 Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini SpA Ferrari SEFAC Ferrari 250 P Prototype 1964 Jean Guichet, Nino Vaccarella SpA Ferrari SEFAC Ferrari 275 P Prototype 1965 Jochen Rindt, Masten Gregory North American Racing Team (NART) Ferrari 250 LM Prototype 1966 Bruce McLaren, Chris Amon Shelby-American Inc. Ford GT40 Mk II Prototype 1967 Dan Gurney, A.J. Foyt Shelby-American Inc. Ford GT40 Mk IV Prototype 1968 Pedro Rodríguez, Lucien Bianchi J.W. Automotive Engineering Ford GT40 Mk I Sports 5.0 1969 Jacky Ickx, Jackie Oliver J.W. Automotive Engineering Ford GT40 Mk I Sports 5.0 1970 Hans Herrmann, Richard Attwood Porsche Konstruktionen Salzburg Porsche 917K Sports 5.0 1971 Helmut Marko, Gijs van Lennep Martini Racing Team Porsche 917K Sports 5.0 1972 Henri Pescarolo, Graham Hill Équipe Matra-Simca Shell Matra Simca MS670 Sports 3.0 1973 Henri Pescarolo, Gérard Larrousse Équipe Matra-Simca Shell Matra Simca MS670B Sports 3.0 1974 Henri Pescarolo, Gérard Larrousse Équipe Gitanes Matra Simca MS670C Sports 3.0 1975 Jacky Ickx, Derek Bell Gulf Research Racing Co. Mirage GR8 Sports 3.0 1976 Jacky Ickx, Gijs van Lennep Martini Racing Porsche System Porsche 936 Group 6 1977 Jacky Ickx, Hurley Haywood, Jürgen Barth Martini Racing Porsche System Porsche 936/77 Group 6 1978 Jean-Pierre Jaussaud, Didier Pironi Alpine Renault Alpine A442B Group 6 1979 Klaus Ludwig, Bill Whittington, Don Whittington Porsche Kremer Racing Porsche 935 K3 Group 5 1980 Jean Rondeau, Jean-Pierre Jaussaud Le Point Jean Rondeau Rondeau M379B Group 6 1981 Jacky Ickx, Derek Bell Porsche System Porsche 936 WSC 1982 Jacky Ickx, Derek Bell Rothmans Porsche System Porsche 956 Group C 1983 Vern Schuppan, Al Holbert, Hurley Haywood Rothmans Porsche Porsche 956 Group C 1984 Klaus Ludwig, Henri Pescarolo New-Man Joest Racing Porsche 956B Group C1 1985 Klaus Ludwig, Paolo Barilla, John Winter New-Man Joest Racing Porsche 956B Group C1 1986 Derek Bell, Hans-Joachim Stuck, Al Holbert Rothmans Porsche Porsche 962C Group C1 1987 Derek Bell, Hans-Joachim Stuck, Al Holbert Rothmans Porsche AG Porsche 962C Group C1 1988 Jan Lammers, Johnny Dumfries, Andy Wallace Silk Cut Jaguar Jaguar XJR-9LM Group C1 1989 Jochen Mass, Manuel Reuter, Stanley Dickens Team Sauber Mercedes Sauber C9 Mercedes-Benz Group C1 1990 John Nielsen, Price Cobb, Martin Brundle Silk Cut Jaguar Jaguar XJR-12 Group C1 1991 Volker Weidler, Johnny Herbert, Bertrand Gachot Mazdaspeed Mazda 787B Group C2 / WSC 1992 Derek Warwick, Yannick Dalmas, Mark Blundell Peugeot Talbot Sport Peugeot 905 Evo 1B Group C / WSC 1993 Geoff Brabham, Christophe Bouchut, Éric Hélary Peugeot Talbot Sport Peugeot 905 Evo 1B Group C1 1994 Yannick Dalmas, Hurley Haywood, Mauro Baldi Le Mans Porsche Team Dauer 962 Le Mans GT1 1995 Yannick Dalmas, Masanori Sekiya, Jyrki Järvilehto Kokusai Kaihatsu Racing McLaren F1 GTR GT1 1996 Manuel Reuter, Davy Jones, Alexander Wurz Joest Racing TWR Porsche WSC-95 LMP1 1997 Michele Alboreto, Stefan Johansson, Tom Kristensen Joest Racing TWR Porsche WSC-95 LMP 1998 Laurent Aïello, Allan McNish, Stéphane Ortelli Porsche AG Porsche 911 GT1-98 GT1 1999 Pierluigi Martini, Yannick Dalmas, Joachim Winkelhock Team BMW Motorsport BMW V12 LMR LMP 2000 Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro Audi Sport Team Joest Audi R8 LMP900 2001 Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro Audi Sport Team Joest Audi R8 LMP900 2002 Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro Audi Sport Team Joest Audi R8 LMP900 2003 Tom Kristensen, Rinaldo Capello, Guy Smith Team Bentley Bentley Speed 8 LMGTP 2004 Seiji Ara, Tom Kristensen, Rinaldo Capello Audi Sport Japan Team Goh Audi R8 LMP1 2005 JJ Lehto, Marco Werner, Tom Kristensen ADT Champion Racing Audi R8 LMP1 2006 Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner Audi Sport Team Joest Audi R10 TDI LMP1 2007 Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner Audi Sport North America Audi R10 TDI LMP1 2008 Tom Kristensen, Allan McNish, Rinaldo Capello Audi Sport North America Audi R10 TDI LMP1 2009 David Brabham, Marc Gené, Alexander Wurz Peugeot Sport Total Peugeot 908 HDi FAP LMP1 2010 Mike Rockenfeller, Timo Bernhard, Romain Dumas Audi Sport North America Audi R15 TDI plus LMP1 2011 André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer Audi Sport Team Joest Audi R18 TDI LMP1 / ILMC 2012 André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 / WEC 2013 Tom Kristensen, Allan McNish, Loïc Duval Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 / WEC 2014 André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1-H / WEC 2015 Nico Hülkenberg, Earl Bamber, Nick Tandy Porsche Team Porsche 919 Hybrid LMP1 / WEC 2016 Marc Lieb, Romain Dumas, Neel Jani Porsche Team Porsche 919 Hybrid LMP1 / WEC 2017 Timo Bernhard, Earl Bamber, Brendon Hartley Porsche LMP Team Porsche 919 Hybrid LMP1 / WEC 2018 Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid LMP1 / WEC 2019 Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid LMP1 / WEC 2020 Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Kazuki Nakajima Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid LMP1 / WEC 2021 Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Hypercar / WEC 2022 Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Hypercar / WEC 2023 Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse Ferrari 499P Hypercar / WEC 2024 Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Ferrari AF Corse Ferrari 499P Hypercar / WEC 2025 Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson AF Corse Ferrari 499P Hypercar / WEC

Rendez-vous dès ce samedi 13 juin 2026 pour le départ de la course, et 24 heures plus tard pour connaître les grands vainqueurs.