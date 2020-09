Sébastien Buemi et son coup du chapeau au Mans

d’une troisième victoire de suite au Mans : « La première moitié de la course a été une vraie douche écossaise, explique-t-il. Je me suis dit : c’est foutu. Un tour de retard, et on doit passer au garage. »

Au début, la perspective ne semble pas vraiment rose : un pneu endommagé et des problèmes avec le refroidissement des freins font douter

Il est double vainqueur des 24 heures du Mans et a deux fils avec lesquels il construit des voitures de course LEGO

Changement de direction en milieu de course