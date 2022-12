Red Bull 60 Seconds Freestyle : 777Christos détaille ses lyrics

Il symbolise à lui seul le renouveau du rap made in Fribourg. Matrixé très jeune par le hip-hop, 777Christos commence à gratter ses mesures dès 16 ans. Quand il n’est pas sur scène avec son crew A.M.A.K, triple 7 fait cavalier seul et droppe régulièrement des projets, le troisième opus de sa trilogie d’albums étant déjà sur les rails. En attendant un possible virage rap à 180 degrés de ses précédentes compositions, l’artiste fribourgeois démontre toute l’étendue de ses skills avec son freestyle Red Bull, et en profite pour passer en revue ses meilleurs punchlines.