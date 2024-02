Scroll Your Feed – Antoino : ses cinq comptes Instagram préférés

Il y’a quasiment un an paraissait le second EP d’ Antoino , « Face au Monde ». Un projet qui a permis à l’artiste fribourgeois de figurer au sein de notre sélection des newcomers 2023 . Depuis, l’helvète n’a eu de cesse de se perfectionner en live via les nombreuses scènes qu’il a pu fouler en solo comme en équipe, en attendant un nouveau disque prévu pour ce printemps. Lauréat romand du Red Bull 60 Seconds Contest, Antoino s’est adonné à la pratique du freestyle avec succès. Afin de mieux connaitre le rappeur, focus sur ses cinq comptes Instagram préférés.

01 @gruntluv

« Je vais commencer par l’entité́ qui m’a fait tomber amoureux du rap. J’ai découvert le travail de Jean Morel grâce au Grünt #25, la fameuse session de Nekfeu (ceci dit mention honorable pour Deen Burbigo et Caballero). C’est cette chaîne qui m’a vraiment donné la passion pour la multi et le boombap. Ils m’ont beaucoup appris et Grünt reste aujourd’hui une grosse influence pour ma musique. »

02 @makalaxtrm

« Je me devais d’évoquer le goat qui inspire plus d’un(e) rappeur/rappeuse en Suisse. Fidèle à sa DA il a continué́ à faire le rap qu’il aime et a réussi à sold out l’Olympia l’année passée. Il a ouvert des portes qui paraissaient presque inaccessibles, c’est un exemple pour beaucoup d’artiste suisses (moi y compris évidemment). J’ai eu l’occasion de le voir quelques fois sur scène et il est juste trop fort, je me suis rarement pris une aussi grande claque durant un live. »

03 @bekarnfr

« Bekar, celui qui m’a le plus fait vibrer dans mon casque. Son univers sincère et authentique m’a directement plu. Je l’ai découvert via son projet « Boréal » et depuis ça n’a pas arrêté́. Bientôt 4 ans qu’il est dans mon top 3 des artistes de l’année et je pense qu’il va y rester un bon moment. Accompagné de mon frérot Pablo, c’est avec lui que j’ai réalisé ma plus belle soirée session impro de 2023. »

04 @russ

« Je m’identifie beaucoup à son art et à sa trajectoire. Il a toujours eu cet état d’esprit self made, il conçoit tout lui-même. Le succès qu’il a rencontré́ me booste tous les jours à continuer de m’auto produire, pour proposer la musique la plus vraie et sincère possible. Russ a juste prouvé qu’il n’avait besoin de personne pour braquer l’industrie musicale, et je trouve ça magnifique. »

05 @fri_son

« C’est dans cette salle que j’ai décroché ma première scène solo en 2020. Je dirais que c’est à ce moment-là̀ que mon ascension a vraiment commencé car c’est aussi la période de mon premier EP. On m’avait programmé à mon nom alors qu’à ce moment-là̀ je n’avais que quelques freestyles postés sur ma page Instagram. Rien de plus. J’ai donc dû produire mon projet pour avoir quelque chose à proposer le jour du show. Finalement tout s’est bien passé et j’ai découvert une nouvelle passion : la scène. »