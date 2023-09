Give me 5 : Beka nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

Présent au sein de notre sélection des artistes à suivre en 2023, Beka a vite confirmé les espoirs placés en lui avec son album « Away From Me ». Au fil des douze titres, le lausannois se confie de manière introspective sur son rapport à l’amour. Disque aux sonorités soignées (s/o Kuunga pour les travaux), « Away From Me » se révèle être la bonne surprise de la période estivale. Loin d’être rassasié en matière de rap, l’artiste a littéralement consumé son Red Bull 60 Seconds Freestyle, l’occasion d’en apprendre davantage sur lui le temps d’un article.

01 Pokémon Perle

« La nostalgie fait partie des thèmes les plus récurrents dans ma musique. Mes parents se sont séparés quand je suis né et cela a impacté toute ma vie. Encore aujourd’hui j’éprouve beaucoup de culpabilité d’avoir dû faire un choix et donc d’avoir « abandonné » ma mère quelques années et mon père d’autres. J’ai une relation particulière avec la mélancolie et certains éléments de mon enfance viennent imager des périodes de ma vie. Lorsque j’avais 6 ou 7 ans, ma mère m’a acheté une Nintendo DS avec le jeu Pokémon Perle. C’est le jeu vidéo auquel j’ai le plus joué dans ma vie, j’ai dû le faire en entier une trentaine de fois sans exagérer, et pour être honnête j’y joue toujours aujourd’hui avec beaucoup de plaisir. »

« Je pense que cela est dû au fait que j’associe le jeu au moment où j’habitais chez ma mère, période qui me manque beaucoup. Par extension, je pense que le jeu symbolise la nostalgie que je ressens pour mon enfance, qui est omniprésente dans ma musique, en particulier dans mon prochain album. »

02 Noir Désir

« J’ai eu la chance de grandir avec un père qui écoutait constamment de la musique et qui m’a transmis une certaine ouverture d’esprit ainsi que cette envie constante de découvrir de nouveaux courants. Deux voix revenaient chaque jour, dès le réveil, que je le veuille ou non : celles de Bob Marley et Bertrand Cantat. L’album “Des visages et des figures” est sorti en 2001, l’année de ma naissance, et il ne s’est pas écoulé une année sans que je l’écoute. Je peux dire que Noir Désir a bercé toute mon enfance et je pense que ça a été mon premier rapport à la mélancolie. »

« J’ai grandi dans une situation compliquée au sein d’une famille éclatée en mille morceaux et j’éprouvais beaucoup de mal à exprimer mes émotions, en particulier ma tristesse. En écoutant Noir Désir j’ai découvert qu’il existait d’autres moyens de raconter ce que je ressentais, j’ai commencé à écrire et j’y ai pris goût. Encore aujourd’hui il m’arrive de réécouter les sons et ça m’aide beaucoup à mettre mes idées en place, à me recentrer, à embrasser ma tristesse pleinement et à me l’approprier. »

03 Le R&B / La Pop des années 2000-2010

« Chaque génération a eu sa période adolescente un peu gênante où tu écoutes des sons et tu pries pour que tes potes ne découvrent jamais ça. En 2012 j’ai eu la chance d’aller vivre en Californie, j’ai alors commencé à faire mes propres découvertes musicales et en me détachant un peu de ce qu’écoutait mon père. J’ai été matrixé par Taylor Swift. J’avais tellement honte que je l’ai jamais dit à qui que ce soit auparavant. Par la suite, je suis tombé sur le banger qu’est « Dilemma » de Nelly et Kelly Rowland. Au-delà du couplet de Nelly, ce sont surtout les notes du refrain qui m’ont intrigué, j’ai donc commencé à les harmoniser. À l’époque je n’assumais pas mais aujourd’hui je réalise l’importance de ce morceau car il a contribué au fait que je me mette au chant. »

« Par la suite j’ai écouté énormément de R&B, j’en écoute toujours beaucoup et je pense que c’est grâce à ce genre musical que j’ai autant d’inspiration pour mes propres toplines. Quand j’ai découvert Hamza, ça a tout débloqué pour moi. De voir qu’un jeune reubeu pouvait s’en tirer aussi bien en reprenant des toplines clairement tirées du R&B et l’assumer totalement ça m’a permis de m’identifier et d’assumer ça complètement à mon tour. »

04 L’amour

« Les peines de cœur, c’est clairement le sujet le plus présent dans mes textes depuis que je fais du son. Je ne saurais même pas dire pourquoi, c’est juste ce qui m’inspire le plus. J’ai besoin que mon rap soit vrai, étant donné c’est un moyen d’extérioriser ce que je ressens. Je ne suis peut-être pas le meilleur écrivain de ma génération, mais mes textes me représentent pleinement. J’exprime dans mes lyrics ce que je serais incapable d’expliquer avec des phrases normales en face à face avec un interlocuteur. »

Beka de Lausanne © Claude Gabriel

« En 2017 je suis tombé très amoureux, très, très amoureux. C’était réciproque et on a connu une relation de quasiment 5 ans, c’était incroyable. J’ai eu la chance de connaitre l’amour, hyper fort et fusionnel relativement tôt dans ma vie. Aujourd’hui je suis encore amoureux mais elle ne l’est plus. Il n’y a pas de raison particulière à ça, c’était juste hyper soudain et brutal, elle m’aimait, et un jour elle ne m’aimait plus. Je crois que c’est la pire injustice que j’ai pu connaître. La rupture est arrivée alors qu’on était en train d’enregistrer les derniers morceaux du projet. Le truc qui est fou c’est que la plupart des sons qui évoquent cette rupture ont été écrits avant que ça se passe. Pourtant tous les sons contiennent des paroles qui décrivent exactement la façon dont la rupture s’est déroulée, la toxicité, la douleur, l’incompréhension. À ce moment-là, j’ai compris que quand j’écrivais, je ne racontais pas seulement le passé, mais également ce que j’appréhendais à l’avenir. Maintenant, je pense qu’inconsciemment je le savais, je le sentais et que tout est ressorti dans mes textes, mais que j’étais incapable de me rendre compte et d’agir avant que cela ne se produise. »

05 Jean Michel Basquiat

« Avant de me mettre à écrire, je dessinais énormément. J’ai même fait une formation pour entrer à l’école des Beaux-Arts en France et puis j’ai complètement lâché par la suite. Mes parents me poussaient à fond pour que je continue. Lorsque j’habitais en Californie, mon père m’a fait découvrir Basquiat, via le film de Julian Schnabel sorti en 1996. J’ai trouvé ça magnifique, le rapport entre la précarité et la création. La façon dont l’art est influencé par la société, l’injustice, la misère est tout bonnement fascinante. »

« Cela m’a énormément inspiré pour la suite. C’est à partir de ce film que j’ai réellement compris que l’art n’avait pas forcément à être esthétique, ordonné, lisse, qu’il n’avait pas besoin de rentrer dans des codes et de plaire à ceux qui détiennent le pouvoir, mais qu’il se devait de communiquer quelque chose, un moyen d’expression. Cela m’a permis de transformer la violence et la souffrance que j’avais en moi. »