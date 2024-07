Vivre deux fois plus. Tel est le mantra de Di-Meh avec son nouvel album « OV3² » paru le jour de ses 29 ans. Dans la continuité d’un premier opus boom-bap produit en grande partie par le beatmaker helvétique Sperrow, cette seconde mouture fait la part belle aux sonorités old school. Force est de constater qu’avec la galette 15 titres, MC Dimelo délivre une sacrée perf’ rap dont la dernière track « Outro Cypher » et son casting 100% kickeurs conclut de fort belle manière le projet. Jamais rassasié, le feu follet s’est attaqué au Red Bull 60 Seconds avec toute la fougue qui le caractérise. Afin de mieux connaître Di-Meh, focus sur ses cinq pages Instagram préférées.

01 @fc_palestina

« Eux, j'adore leur concept, ils ont créé la marque en 2015 avec pour objectif de sensibiliser à la cause palestinienne via le prisme du foot. Ils confectionnent des maillots de football, et collaborent avec des artistes pour créer des pièces uniques qui transmettent un réel message. En plus, une partie des bénéfices est directement reversée à des associations qui agissent sur place. Gros, gros big up à eux ! »

02 @norfafrica

« C'est un véritable retour aux sources avec Norfafrica ! J'aime beaucoup cette page car elle met en avant les divers artistes africains en diffusant leur culture dans le monde entier. Avec pour ligne directrice l'art, le compte partage œuvre musicales, photographiques et artisanales. Gros respect pour ce qu'ils font ! »

03 @natas3000

« Le meilleur réalisateur de sa génération, avec Natas c'est particulier. C'est le premier mec avec qui j'ai tourné des clips. On était deux petits gars à rêver de pouvoir vivre un jour de nos passions. On s'est les deux arrachés pour y arriver. Et regardez le niveau qu'il a aujourd'hui c'est trop fort. Je suis trop fier de nous ! »

04 @hassanhajjaj_larache

« Décidément j'aime beaucoup les artistes hein. Hassan Hajjaj est un designer et photographe, c'est le pionnier du pop art marocain. Ses œuvres sont tellement colorées, allez voir son compte Instagram franchement vous n'allez pas être déçus ! Il mélange des couleurs et des textures différentes en s'inspirant de tellement de cultures, les résultats sont bluffant ! »

05 @og.2000

« Et ouais je suis obligé d'en parler. OG.2000 mon premier groupe de skate à Genève. C'est avec eux que j'ai été rider les premières fois au skate-park de Plainpalais ! Le skate occupe tellement une grande place dans ma vie et ma musique, que je me devais de leur faire un gros big up ! »

Red Bull 60 Seconds in partnership with PULSE by Alpian Bank.