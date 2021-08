Give me 5 à Zurich : Drini nous fait faire le tour de ses coins préférés

» en 2015, avec son « Day One » et son frère de sang L Loko, ce sympathique Zurichois imprime sa marque sur la nouvelle école. Leur signature sonore : des chansons pleines d’atmosphère estivale aux fortes mélodies, mais aussi des morceaux trap percutants qui descendent droit jusqu’à la moelle. À écouter sur l’EP « Summer für Summer 2 ».

Drini aime bien aller dans la rue la plus populaire et la plus célèbre de Suisse pour sortir et transformer la nuit en jour. Le 9 à 5 n’est pas toujours le rythme quotidien du rappeur et teufeur zurichois, et quelle que soit l’heure, il y trouve un endroit où évacuer la pression : « La Langstrasse est ouverte 24/7, il s’y passe toujours quelque chose ».