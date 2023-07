Give me 5 – Lee Boma nous dévoile ses 5 sources d’inspiration

Que ce soit pendant un match de football, une compétition de krump ou bien un freestyle Red Bull, le genevois Lee Boma est doté d’un mental à toute épreuve. Dans le rap depuis plus de 10 ans, le membre du Batmobb Label libère son premier projet « Moleelee » en 2019, huit titres bresson aux références textuelles multiples. Quelques singles et années plus tard, le résident de la Jonx apparait en featuring aux côtés de VVSPanther sur l’excellent « Fuerte » de KT Gorique. Afin d’en savoir plus sur Lee Boma, focus sur ses plus grandes sources d’inspiration.