Red Bull 60 Seconds avec LUM : rappeuse et diva pop en même temps.

Elle représente la ville de Lausanne et le rap féminin : LUM. Une nouvelle venue que tu devrais avoir sur ton radar au plus tard maintenant. Sa musique combine deux genres, elle chante et rappe en même temps sur ses chansons. En plus, elle laisse entendre qu'elle est vraiment douée pour les langues.

Le mélange de la pop et du rap n'est pas un hasard. LUM pense avoir reconnu là une recette du succès : "Tout art que je qualifie de fantastique est d'une certaine manière un mélange. Dans le mélange, quelque chose de nouveau peut naître". Le mélange de langues que la rappeuse maîtrise n'est pas non plus une coïncidence. Ayant grandi en Suisse, elle a en plus des racines françaises et espagnoles. Mais à cela s'ajoute au moins une bonne dose de talent linguistique, si l'on regarde la liste des langues qu'elle parle couramment : espagnol, catalan, anglais, allemand, un peu de suisse allemand, italien et même du japonais par-dessus le marché.

