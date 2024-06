Give me 5 : Mara nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

« En terme de carrière, je suis impressionnée par le parcours de DJ Snake. Il a commencé comme DJ puis s’est lancé dans la production musicale et a réussi à percer avec plusieurs hits pour ensuite devenir une star Internationale. J’ai beaucoup de respect pour sa trajectoire et il m’inspire beaucoup de par sa détermination et la longévité de sa carrière. J’aspire aussi un jour à être une DJ internationale et pouvoir jouer mes morceaux dans le monde entier ! ».

« En terme de carrière, je suis impressionnée par le parcours de DJ Snake. Il a commencé comme DJ puis s’est lancé dans la production musicale et a réussi à percer avec plusieurs hits pour ensuite devenir une star Internationale. J’ai beaucoup de respect pour sa trajectoire et il m’inspire beaucoup de par sa détermination et la longévité de sa carrière. J’aspire aussi un jour à être une DJ internationale et pouvoir jouer mes morceaux dans le monde entier ! ».

« En terme de carrière, je suis impressionnée par le parcours de DJ Snake. Il a commencé comme DJ puis s’est lancé dans la production musicale et a réussi à percer avec plusieurs hits pour ensuite devenir une star Internationale. J’ai beaucoup de respect pour sa trajectoire et il m’inspire beaucoup de par sa détermination et la longévité de sa carrière. J’aspire aussi un jour à être une DJ internationale et pouvoir jouer mes morceaux dans le monde entier ! ».