Give me 5 : Mea nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

« Via mes parents, j'ai grandi avec de la musique celtique et du rock. Je suis une grosse fan du groupe Nirvana et j'ai longtemps été secrètement amoureuse de Kurt Cobain, touchée par sa mélancolie et ses textes parfois très sombres.

De plus, mon papa est saxophoniste, il m’emmenait souvent à des jams sessions, c’est ça qui m’a donné encore plus envie de faire de la musique. »

« Hannah Reid et son groupe London Grammar me captivent comme aucun autre artiste.

Lorsque je les ai vu en concert, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Cela me rappelle à quel point la musique possède un pouvoir presque surnaturel sur les gens. Elle nous lie, nous transporte, nous parle, elle fait tellement de choses différentes. Une dinguerie et un souvenir inoubliable. »

« Les albums « Sweetener » et « Positions » m'ont beaucoup inspiré de par la façon qu’à Ariana Grande d'aborder des sujets sans gêne et avec une maîtrise vocale inégalable.

C'est grâce à elle si j'ai voulu oser un peu plus dans mes textes, parler de choses avec davantage de liberté, de lâcher prise et de légèreté. »

