Give me 5 : Nayana nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

Un an et demi à peine suite à la sortie de sa mixtape « OSMOSE », Nayana n’en finit plus d’impressionner, multipliant les performances live et étoffant son univers créatif. Révélation néo-soul, cette dernière a récemment bénéficié d’une résidence artistique au sein du prestigieux Montreux Jazz Festival. Afin de clore une année 2023 riche en projets, la chanteuse lausannoise s’est adonnée à l’exercice du freestyle durant 60 secondes chrono. Pour mieux connaître Nayana, focus sur ses cinq sources d’inspiration.

« À chaque fois que je regarde un film d’Hayao Miyazaki, j’ai un pincement au cœur et l’envie de pleurer me submerge. Aussi loin que je m’en souvienne, l’animation japonaise a toujours fait partie de ma vie. Ma mère, qui avait un attrait certain pour la culture nippone, surtout les mangas (elle a travaillé pour l’animation de Dragon Ball durant son adolescence), m’a transmis ce regard et les messages profonds de ces animations pleines d’émotions visuelles. Les couleurs vibrantes, leur musique envoûtante et leurs histoires captivantes nous transportent dans un monde parallèle où la quête de soi et le combat pour devenir qui l’on veut prônent. »

