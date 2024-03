Scroll Your Feed : Prettyboy – Ses 5 comptes Instagram préférés

a pour ambition de mettre en lumière la musique lausannoise avec son style unique. Son dernier single en date, le bien nommé « New Me » détonne avec un refrain entêtant et une prod smooth, de quoi nous faire patienter jusqu’à une prochaine sortie tout aussi rafraîchissante. Après avoir bouclé son Red Bull 60 Seconds Freestyle, Prettyboy s’est penché sur cinq comptes Instagram à suivre, sélection.

« Big Smoke fait partie de mes sources d’inspiration majeures dans la musique, le textile et plein d’autre choses encore. Son coté entrepreneur, fashion designer et musicien tout en restant authentique font de lui un grand homme. Puiser dans les références d’un style musical précis pour ensuite les modeler à sa sauce est ce qui me plait le plus chez Skepta. Personnellement, je vise à conserver mes principes musicaux tout en faisant plaisir à mon public avec diverses sonorités. »