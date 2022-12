Red Bull 60 Seconds Freestyle : Sekzy analyse ses lyrics

Compositeur, producteur, topliner : en plus d’être un artiste accompli, Sekzy multiplie les activités. Son créneau ? L’AfroHall, combo gagnant de dancehall et d’afro beat.

Depuis qu’il a débarqué en suisse, le natif du Libéria a droppé plusieurs projets ainsi que de nombreuses collaborations avec des figures bien connues de la scène helvétique : Luvanga, Scor Novy et plus récemment Santo. Paru début octobre, son EP Ethos confirme une sacrée montée en puissance. Comme cadre pour son freestyle Red Bull, Sekzy s’est posé à Moudon, nouveau spot de résidence depuis le début de l’année. En complément, ce dernier nous explique la signification de ces textes.

Sekzy, champion de l'AfroHall © Claude Gabriel

"Moudon ma ville Them know me personality go they sing slow"

« Ma personnalité parle d'elle-même et les gens peuvent essayer de la salir, mais à la fin, la vérité prévaut toujours. Ça peut prendre le temps qu'il faut. Je laisse mes actions parler, mon succès, faire du bruit. La seule compétition est avec moi-même. Je suis fait comme ça. »

"Double Cheese on the way Clean river got us vibing again Real people only give you good energy never lies, are u feeling me?"

Avec son EP, Ethos confirme une sacrée montée en puissance © Claude Gabriel Le terme « Clean River » est une métaphore qui signifie avoir un cœur pur. Si l'énergie est réelle, elle sera ressentie Sekzy

« Certaines personnes autour de nous ont un double visage. Aujourd'hui ils vous encouragent et le jour suivant, ils vous détestent. Le terme « Clean River » est une métaphore qui signifie avoir un cœur pur. Si l'énergie est réelle, elle sera ressentie. Cela se passe de commentaires. »

"No they shout make you keep it low All me guys we dey ball, in the city oh Knowing yuh history, oh di me lo, 02, 22 Mouton here we go".

« Si tu te bats, alors fais-le et prends ton sac. Pas besoin de se vanter de ce que vous avez. Moi et mes potes, on a un but. Avoir des gens qui comptent sur vous pour beaucoup de raisons et à la fin, vous devez les satisfaire. Mon objectif, c'est ma famille, ma culture et mes convictions. Nous avons tous notre propre histoire et certains d'entre nous sont toujours là pour en faire plus. 02.22 fait référence à mon arrivée à Moudon au mois de février 2022. »

Sekzy a mis la lumière sur Moudon © Claude Gabriel

"Got the Money, clothes, jewelries, Moudon got the Money, clothes, jewelries, cars".

« Les jeunes de ma ville sont beaucoup trop obsédés par le style de vie luxueux. Je veux dire que j'aime ça aussi, mais je ne veux pas qu'ils se perdent à courir après ça. C'est bien d'avoir de l'argent et tout ça, mais protéger son énergie et sa spiritualité est la clé si vous voulez mon avis. »