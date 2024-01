Scroll Your Feed – Shaim : ses cinq comptes Instagram préférés

. Changement drastique de registre avec « Hello World ! » et sa vibe post punk rap, nouveau chapitre musical du lausannois. Histoire de débuter 2024 sur la même dynamique, ce dernier s’est adonné au fameux Red Bull 60 Seconds Freestyle avec brio.

L’année dernière a été ultra productive pour Shaim, avec pas moins de deux albums au compteur. Paru en avril, « ZROGRAVITY » faisait la part belle aux sonorités planantes et aux visuels singuliers, en atteste la présence du clip « Gémeaux » dans

« C'est mon label. Celui avec qui j'ai commencé et celui avec qui je finirai. Sur le compte Insta, vous pouvez retrouver des recap’ de nos meilleurs soirées/events ainsi que toutes les actualités concernant nos sorties musicales. Je pense que les personnes qui tombent sur notre compte peuvent direct capter notre énergie, accrocher et rejoindre le mouvement. »

