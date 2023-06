Give me 5 : Tom D. nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

Fin 2019, un véritable hymne à la capitale olympique débarque sur les plateformes de streaming. Le bien nommé « Lausanne » évoque le quotidien des mc du crew 247, à savoir Beka, Ehro et Tom D. Depuis ses débuts dans le son, celui-ci a pris pour habitude de dropper de nombreux projets éclectiques. Le dernier en date, « neuf titres » EP de…neuf titres, savant mélange d’instrumentales léchées et de punch’ nonchalantes. Guère étonnant donc que l’exercice du freestyle sied à merveille au jeune helvétique. Afin d’en savoir plus sur Tom D. , session inspiration avec le principal intéressé.

01 Mon entourage

« Au début je voulais mentionner une personne en particulier, après je me suis rendu compte que plus j'avance dans ce milieu plus mes amis sont (presque) tous impliqués dans la musique d'une manière ou d'une autre, j'ai énormément de chance de côtoyer quotidiennement de vrais passionnés de musique qui évoluent tous les jours. Je pense notamment à Twist, Beka, Ehro et Yakary avec qui ont formé le collectif 247. »

J'adore le fait que tous mes proches soient passionnés de musique, parce que autant mon père me fait écouter du Prince ou du Public Enemy, autant le lendemain je vais parler avec un pote du dernier son de Chief Keef. La diversité des goûts musicaux qui m'entourent constitue une vraie richesse pour moi. »

02 Le jazz japonais

« J'aurais pu mettre le jazz tout court mais je suis particulièrement fan de ce qui se faisait au japon pendant les années 70. Un jour j'ai découvert Tsuyoshi Yamamoto et ensuite j'ai un peu creusé (Shigeo Sekito, Ryo Fukui, Terumasa Hino...) et j'ai remarqué que les jazzmans japonais avaient vraiment leur truc à eux qui me parlait davantage : un son très cinématographique et des accords magnifiques à chaque mesure. Je conseille fortement à tous mes passionnés. »

03 Stockholm

« Étant d'origine suédoise, je suis toujours allé visiter ma famille à Stockholm chaque année, mais c'est depuis que j'ai travaillé mon dernier EP "neuf titres" là-bas que j'ai compris la vraie beauté de cette ville. En gros, j'ai produit le projet à Lausanne mais j'ai tout assemblé et terminé en Suède. Ça a toujours été plus facile de créer à Stockholm, il y a une énergie que je retrouve pas ici, tu peux te balader 1h en ville et avoir 4 idées de morceaux différents, en plus les gens sont super gentils ! »

Stockholm © Red Bull

04 Edward Hopper

« Je ne m'y connais pas trop en peinture, mais une fois je suis tombé par hasard sur le taff de Hopper et depuis ce jour-là ça m'a vraiment matrixé, c'est comme si il arrive à mettre en image ce que j'essaye de mettre en musique. Tous ses tableaux sont des sortes de captures de moments du quotidien, je trouve ça stylé d'apporter autant de beauté dans des situations banales. »

05 Sad Boys Entertainment

« Sad Boys Entertainment est un collectif de Stockholm dont les membres sont Yung Lean, Yung Gud et Yung Sherman. Ce sont les premiers artistes que j'ai diggé par moi-même quand j'avais 12-13 ans qui m'ont vraiment parlé (leur univers musical, esthétique, histoire ect..). Je pense que le fait qu'ils viennent du même endroit que ma famille me touche encore plus. Mais ouais c'est sûr qu'une grande partie de mon inspiration vient de ces gars-là. Shoutout Yung Lean. »