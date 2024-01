Scroll Your Feed – Voodoovxen : ses cinq comptes Instagram préférés

« Je passe un S/O à l'un des membres de mon crew, notamment parce qu'il en est le co-fondateur. C'est lui qui nous a réunis, et depuis 2016, il s'implique à 1200% pour le collectif. Nous nous inspirons mutuellement dans ce crew et j'avoue qu'il reste une référence pour moi en ce qui concerne la recherche musicale et l'acharnement passionné qu'un artiste peut entreprendre pour mettre son crew, sa ville ainsi que lui-même sur la map internationale. Il a sorti un album récemment, projet dans lequel j'ai pu lui offrir une signature vocale. Il est aussi devenu curateur d'une soirée n'invitant que des DJ également producteurs de musique à la Gravière, l'un des clubs partenaires d'Ozadya. »

« Je passe un S/O à l'un des membres de mon crew, notamment parce qu'il en est le co-fondateur. C'est lui qui nous a réunis, et depuis 2016, il s'implique à 1200% pour le collectif. Nous nous inspirons mutuellement dans ce crew et j'avoue qu'il reste une référence pour moi en ce qui concerne la recherche musicale et l'acharnement passionné qu'un artiste peut entreprendre pour mettre son crew, sa ville ainsi que lui-même sur la map internationale. Il a sorti un album récemment, projet dans lequel j'ai pu lui offrir une signature vocale. Il est aussi devenu curateur d'une soirée n'invitant que des DJ également producteurs de musique à la Gravière, l'un des clubs partenaires d'Ozadya. »

« Je passe un S/O à l'un des membres de mon crew, notamment parce qu'il en est le co-fondateur. C'est lui qui nous a réunis, et depuis 2016, il s'implique à 1200% pour le collectif. Nous nous inspirons mutuellement dans ce crew et j'avoue qu'il reste une référence pour moi en ce qui concerne la recherche musicale et l'acharnement passionné qu'un artiste peut entreprendre pour mettre son crew, sa ville ainsi que lui-même sur la map internationale. Il a sorti un album récemment, projet dans lequel j'ai pu lui offrir une signature vocale. Il est aussi devenu curateur d'une soirée n'invitant que des DJ également producteurs de musique à la Gravière, l'un des clubs partenaires d'Ozadya. »

« Ça, c'est mon sang de la veine. Bruno est un artiste pluridisciplinaire travaillant principalement sur les textiles et l'audio-visuel. J'adore voir apparaître ses créations sur mon fil. On s'est rencontrés en Floride en 2015, j'ai creché sur son canapé plusieurs fois et il était présent à la création de Voodoovxen. Il m'a apporté beaucoup humainement parlant et m'a légué des choses qui m'aident encore dans ma vie de tous les jours. Je ne pouvais pas ne pas lui faire un shoutout. »

« Ça, c'est mon sang de la veine. Bruno est un artiste pluridisciplinaire travaillant principalement sur les textiles et l'audio-visuel. J'adore voir apparaître ses créations sur mon fil. On s'est rencontrés en Floride en 2015, j'ai creché sur son canapé plusieurs fois et il était présent à la création de Voodoovxen. Il m'a apporté beaucoup humainement parlant et m'a légué des choses qui m'aident encore dans ma vie de tous les jours. Je ne pouvais pas ne pas lui faire un shoutout. »

« Ça, c'est mon sang de la veine. Bruno est un artiste pluridisciplinaire travaillant principalement sur les textiles et l'audio-visuel. J'adore voir apparaître ses créations sur mon fil. On s'est rencontrés en Floride en 2015, j'ai creché sur son canapé plusieurs fois et il était présent à la création de Voodoovxen. Il m'a apporté beaucoup humainement parlant et m'a légué des choses qui m'aident encore dans ma vie de tous les jours. Je ne pouvais pas ne pas lui faire un shoutout. »

« Goodness Gracious : En 2023, j'ai travaillé sur mon EP et j'ai vécu la chose comme une thérapie très prenante. J'ai dû affronter mes démons les plus obscurs pour ce projet et j'avoue que pour combattre les moments de down, j'ai passé pas mal de temps à regarder ses vidéos juste pour la vibe hyper positive du gars...et on va pas se mentir, la bouffe dont il fait la pub ! Allez check, c'est des bonnes barres de rire. »

« Goodness Gracious : En 2023, j'ai travaillé sur mon EP et j'ai vécu la chose comme une thérapie très prenante. J'ai dû affronter mes démons les plus obscurs pour ce projet et j'avoue que pour combattre les moments de down, j'ai passé pas mal de temps à regarder ses vidéos juste pour la vibe hyper positive du gars...et on va pas se mentir, la bouffe dont il fait la pub ! Allez check, c'est des bonnes barres de rire. »

« Goodness Gracious : En 2023, j'ai travaillé sur mon EP et j'ai vécu la chose comme une thérapie très prenante. J'ai dû affronter mes démons les plus obscurs pour ce projet et j'avoue que pour combattre les moments de down, j'ai passé pas mal de temps à regarder ses vidéos juste pour la vibe hyper positive du gars...et on va pas se mentir, la bouffe dont il fait la pub ! Allez check, c'est des bonnes barres de rire. »