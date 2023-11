Give me 5 : Ywis nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

Jeune artiste hyper productif, Ywis s’est ramené au Red Bull 60 Seconds Freestyle afin de faire démonstration de son énergie hip-hop. Bien loin d’être sur courant alternatif, l’électron libre lausannois a sorti son album « KRAD » en début d’année, 10 titres aussi fougueux qu’engagés, de quoi placer le rookie comme étant un rappeur à suivre de très près en 2023. Afin d’en savoir plus sur Ywis, sélection de ses cinq plus grandes inspirations.

01 Parisien du Nord

« Hormis le fait que ce remix avec K-Mel soit un pur banger, cela a contribué à une prise de conscience concernant ma bi nationalité, mon père étant algérien et ma mère suisse.

Toute mon enfance j'ai été bercé par Idir, Cheb Mami, Cheb Khaled ainsi que le projet « Un, deux, trois, soleils » qui ont donc été mes premières références musicales.

À l’ancienne sur YouTube je suis tombé sur un son de Cheb Mami que mon père ne m'avait jamais montré c'était « Au Pays des Merveilles ».

Le clip était bizarre, avec la tête de Cheb Mami incrustée partout, je tripais dessus et en plus il ressemblait trop à mon daron. Cette époque marque pour moi le début de mes recherches sur YouTube et accessoirement l’apparition des sites louches pour convertir les vidéos en mp3. »

02 Le sample

« Le sampling c'est un des trucs qui me matrixe le plus en terme de musique, il n’y a rien de plus beau qu'un sample bien découpé.

Le tout c’est de repérer le bon segment que tu vas pouvoir décortiquer, retourner, accélérer ou carrément recomposer.

Avec un seul son tu peux en créer des milliards d'autres et ainsi rendre hommage à un morceau que t'affectionnes sans forcément faire une reprise basique, c'est ouf.

Le morceau « NOUGARO ! » de mon dernier album en est l'exemple parfait, j'ai samplé « Le Cinéma » de Claude Nougaro, un morceau que j'adore et qui est beaucoup trop bien écrit. »

03 Médine

« Presque 20 ans de carrière et toujours aussi fort, sa présence politique, son discours, tout est super inspirant chez lui. Je trouve important d'avoir des artistes comme Médine dans le paysage rap, ça remet certaines pendules à l'heure, il y'a trop de fraudes qui se sont incrustés dans ce game et qui partagent des avis et opinions en désaccord total avec notre musique. »

04 Le graffiti

« J'ai toujours kiffé dessiner et peindre mais c'était trop galère parce qu'il fallait toujours tout nettoyer, toujours tout ranger et faire gaffe de pas salir ses sapes. Quand j'ai découvert le graff par le biais de ma soeur (s/o NVST ) j’ai direct accroché parce que t'as seulement besoin d'une bombe de peinture et d'une surface. D'ailleurs si tu te balades sur Lausanne tu peux voir des vieux tags pourris de moi qui datent de mes 15 piges, j'écrivais "fuck le 17" j'étais trop matrixé !

Mais ouais, le tag et le graff étaient aussi un moyen de laisser une trace de mon passage, quand je passais devant un spot que j'avais tagué j'avais l'impression d'exister et d'être présent dans la ville. »

60 Seconds pour tout casser © François Graz

05 Makala

« Mak est pour moi une grande source d'inspiration tant niveau rap que mindset, c'est vraiment fort le boug est trop dans le truc.

Premier rappeur suisse à remplir l'Olympia, on se rend pas compte de l'exploit que ça représente. Toutes ses prises de parole sont iconiques, que ça soit sur les réseaux comme sur scène. Le mental et la détermination, être le meilleur, y'a pas plus RAP que ce mec.

Le regarder performer en live c'est impressionnant , car dans le rap on est trop habitués à voir nos artistes préférés bâcler leurs sons en playback. Alors un mec qui respecte la culture à ce point ça fait plaisir et surtout c’est ultra motivant. »