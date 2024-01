Les 8 vagues les plus effrayantes du monde

Les vagues peuvent être encore plus funs avec du vent...

Shipstern Bluff – le spot le plus dangereux

Nazaré – la plus haute attraction d'Europe

Teahupo’o – La vague la plus célèbre du monde

Nelscott Reef – une vague a plus d'un kilomètre au large

existe. Alors que le début du contest approche à grand pas, nous avons voulu réaliser un focus sur les plus grosses vagues de la planète. Le genre de vague qui vous avale et vous recrache, avec un peu de chance.

Une vague froide et sombre

C'est presque sûr que non

Êtes-vous capable de rider cette vague : C'est presque sûr que non

Êtes-vous capable de rider cette vague : C'est presque sûr que non

. Ce spot est déconseillé aux surfeurs amateurs, et à raison. La vague se brise sur des récifs peu profonds, à quelques mètres des rochers. Gloups.

Cette vague a été baptisée 'Ours' ('notre' en français, ndlr) car les Bra Boys - un gang de surfeurs - en revendique la propriété. C'est ici que s'est déroulé le

Une vague située à plus d'un kilomètre du large

Cette vague n'a pas l'air si effrayante. Il y a un kayakiste dessus, après tout. Mais ce qui se situe sous la surface pourrait bien vous donner des frissons. La vague est située à plus d'un kilomètre de la côte. La température de l'eau ne dépasse jamais 10°C, quelle que soit la période.

Cette vague n'a pas l'air si effrayante. Il y a un kayakiste dessus, après tout. Mais ce qui se situe sous la surface pourrait bien vous donner des frissons. La vague est située à plus d'un kilomètre de la côte. La température de l'eau ne dépasse jamais 10°C, quelle que soit la période.

Cette vague n'a pas l'air si effrayante. Il y a un kayakiste dessus, après tout. Mais ce qui se situe sous la surface pourrait bien vous donner des frissons. La vague est située à plus d'un kilomètre de la côte. La température de l'eau ne dépasse jamais 10°C, quelle que soit la période.

Teahupo'o, aussi appelée Chopes, est sans doute la vague la plus célèbre du monde. Fait-elle vraiment peur ? Son nom peut se traduire grossièrement par "couper la tête" ou "place des crânes".

Teahupo'o, aussi appelée Chopes, est sans doute la vague la plus célèbre du monde. Fait-elle vraiment peur ? Son nom peut se traduire grossièrement par "couper la tête" ou "place des crânes".

Teahupo'o, aussi appelée Chopes, est sans doute la vague la plus célèbre du monde. Fait-elle vraiment peur ? Son nom peut se traduire grossièrement par "couper la tête" ou "place des crânes".

Comment fonctionne-t-elle ? L'océan qui approche le récif est vraiment profond, mais le récif lui-même ne l'est pas. Quand il y a de la houle, l'eau se retire avant de se redéposer rapidement sur le récif. Sans vous, avec un peu de chance. Un windsurfeur a-t-il déjà affronté cette vague ? Bien sûr ! Le chasseur de gros

Comment fonctionne-t-elle ? L'océan qui approche le récif est vraiment profond, mais le récif lui-même ne l'est pas. Quand il y a de la houle, l'eau se retire avant de se redéposer rapidement sur le récif. Sans vous, avec un peu de chance. Un windsurfeur a-t-il déjà affronté cette vague ? Bien sûr ! Le chasseur de gros Jason Polakow , qui a même été victime d'une sacré chute.

Comment fonctionne-t-elle ? L'océan qui approche le récif est vraiment profond, mais le récif lui-même ne l'est pas. Quand il y a de la houle, l'eau se retire avant de se redéposer rapidement sur le récif. Sans vous, avec un peu de chance. Un windsurfeur a-t-il déjà affronté cette vague ? Bien sûr ! Le chasseur de gros Jason Polakow , qui a même été victime d'une sacré chute.

Au fond de la Mer de Tasmanie, à 26 miles nautiques des côtes, on retrouve une vague connue sous le nom de Pedra Branca. Elle a été affrontée par très peu de surfeurs. Le windsurfeur australien

, Nazaré est désormais l'une des grosses vagues les plus réputées d'Europe. Grâce aux falaises qui entourent le spot, les spectateurs peuvent facilement profiter du spectacle. A chaque fois qu'une vague se brise, le show peut commencer.

Devenue mondialement connue depuis qu'elle a été découverte par Garrett McNamara , Nazaré est désormais l'une des grosses vagues les plus réputées d'Europe. Grâce aux falaises qui entourent le spot, les spectateurs peuvent facilement profiter du spectacle. A chaque fois qu'une vague se brise, le show peut commencer.

Devenue mondialement connue depuis qu'elle a été découverte par Garrett McNamara , Nazaré est désormais l'une des grosses vagues les plus réputées d'Europe. Grâce aux falaises qui entourent le spot, les spectateurs peuvent facilement profiter du spectacle. A chaque fois qu'une vague se brise, le show peut commencer.

Mieux vaut s'échapper tant que c'est possible !

et

La vague a été découverte sur la côte nord de Maui par des windsurfeurs dans les années 1990. Avant que le surf de grosse vague ne se démocratise, des navigateurs intrépides comme Dave Kalama et Laird Hamilton ont windsurfé contre le vent de la plage d'Ho'okipa jusqu'à ce spot que les locaux appelent Peahi.

La vague a été découverte sur la côte nord de Maui par des windsurfeurs dans les années 1990. Avant que le surf de grosse vague ne se démocratise, des navigateurs intrépides comme Dave Kalama et Laird Hamilton ont windsurfé contre le vent de la plage d'Ho'okipa jusqu'à ce spot que les locaux appelent Peahi.

Suivez notre conseil et passez celle là.

Êtes-vous capable de la rider : Suivez notre conseil et passez celle là.

Êtes-vous capable de la rider : Suivez notre conseil et passez celle là.