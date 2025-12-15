Glaces éternelles : le kayakiste Adrian Mattern et la force de l’inconnu

Adrian Mattern s’est voué à une mission unique : explorer les zones blanches de la carte. En tant que pro du kayak , il part à la recherche de rivières qui n’ont encore jamais été descendues – un défi qui le pousse sans cesse dans ses derniers retranchements.

J’adore quand quelque chose est considéré comme impossible. C’est précisément à ce moment-là que je quitte ma zone de confort et que je trouve de nouvelles voies. Adrian Mattern

Cet état d’esprit l’a mené vers des lieux qui semblent inaccessibles pour la plupart des gens – qu’il s’agisse d’une rivière vierge en Patagonie ou des profondeurs d’un glacier au Tyrol.

Une journée dans les glaces éternelles : le Natureispalast

Le Natureispalast, au glacier d’Hintertux, est une merveille naturelle cachée au cœur même de la glace. Découvert par hasard en 2007, ce système de grottes offre aux visiteurs un aperçu unique du monde fascinant de la glace : cristaux scintillants, cascades gelées et même un lac glaciaire souterrain.

Pour Adrian Mattern, cette visite dans les glaces éternelles était un retour aux sources de sa passion :

C’était une expérience particulière – se tenir sur un glacier et savoir que cette glace deviendra un jour une rivière. C’était comme si j’avais touché directement la source de l’aventure. Adrian Mattern

Il raconte que la marche à travers les salles gelées et la traversée en kayak sur le silencieux lac glaciaire souterrain ont été pour lui comme une plongée dans un autre monde – un mélange de stupéfaction, de concentration et de pure fascination.

La visite a conduit le kayakiste à travers le système de grottes labyrinthique, où il a pu ressentir de très près la beauté intacte du glacier. Le moment le plus impressionnant fut lorsqu’il a glissé en kayak sur le lac glaciaire – un instant qui a parfaitement réuni esprit d’aventure et communion avec la nature. Une expérience unique pour ce sportif de l’extrême.

À 30 ans, il décrit cette visite comme un mélange d’adrénaline et d’émerveillement pur. Les couloirs sont étroits, la lumière mystique et le lac glaciaire sombre. « Une sensation comme si l’on flottait dans un autre monde », raconte Adrian Mattern.

Aventures en Patagonie et en Afghanistan

L’année 2026 sera elle aussi riche en aventures pour ce natif de Heidelberg. En février, il partira en Patagonie pour y explorer de nouvelles rivières, et à la fin de l’été, une expédition en kayak en Afghanistan est prévue – deux régions qui le fascinent par leur nature sauvage et les défis qu’elles recèlent.

Il y a tellement d’endroits encore intacts – et c’est exactement ce qui me motive. Adrian Mattern

Le Natureispalast : un moment fort pour les aventurières et aventuriers

Le Natureispalast n’est pas seulement un décor exceptionnel pour des athlètes comme Adrian, mais aussi un lieu qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Les visites guidées offrent un aperçu du monde fascinant de la calotte glaciaire, âgée jusqu’à 1 000 ans. Particulièrement prisées, les visites prolongées comprennent une balade en bateau sur le lac souterrain – une expérience qui promet une magie à l’état pur.

Pour les amateurs et amatrices de sensations fortes, il est même possible de réserver une session de stand-up paddle sur la glace ou une visite scientifique, au cours de laquelle la dynamique du glacier est expliquée.

L’esprit d’aventure réside dans la découverte de l’inconnu – que ce soit dans les profondeurs d’un glacier ou sur un torrent fougueux en Patagonie. Adrian Mattern nous inspire à quitter notre zone de confort et à regarder le monde avec un nouveau regard.