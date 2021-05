Devant, la victoire s’est jouée entre le champion olympique en titre

, son compatriote

Mathias Flueckiger

et le Français

Victor Koretzky

. Et c’est ce dernier qui a finalement trouvé les ressources pour devancer Nino Schurter au sprint et décrocher ainsi sa première victoire dans la discipline sur la course olympique (voir l'arrivée en vidéo ci-dessous). Flueckiger termine troisième à une vingtaine de secondes de la tête mais le Suisse aurait sûrement pu espérer mieux sans un problème de tige de selle télescopique (cette dernière restant bloquée en permanence en position basse sur tout le dernier tiers de la course). On notera aussi la belle remontée de l’Anglais Thomas Pidcock (5ème) et la 9ème place du Français

Thomas Griot

.