Le guide ultime de l’alimentation du rugbyman

Les viandes, poissons, œufs et produits laitiers : ils sont source de protéines ayant un rôle important dans la construction et la réparation des fibres musculaires. Elles sont composées de 20 molécules différentes appelées acides aminés dont 8 essentiels et ne se trouvent que dans l’alimentation.

Les fruits et légumes : ils sont nécessaires pour restaurer les réserves en vitamines et minéraux perdues au cours de l’exercice. Les vitamines contenues dans les fruits et légumes contribuent à l’évacuation des déchets produits au cours de l'entraînement ou d’un match.

Les boissons : l’hydratation est capitale. Elle permet de transporter les nutriments vers les muscles pour les alimenter durant la contraction. Enfin, elle permet l’élimination des déchets produits au cours de l’effort. Un entraînement ou un match de rugby induisent une perte d’eau (de 500 ml à 2 litres/h) et de minéraux (sodium et potassium) qu'il faut absolument compenser en buvant régulièrement 3-4 GORGÉES d'eau TOUTES les 15 minutes dès l'échauffement.

Plus 4% : coup de chaleur, plus d'effort possible

Les boissons énergétiques : une boisson énergétique apporte des sels minéraux pour compenser les effets de la déshydratation. Il faut choisir ces boissons en fonction de leur composition en glucides en prenant garde que 50% au moins des glucides soient apportés par de la maltodextrine et pour les 50% restant par un mélange de fructose et de saccharose.

