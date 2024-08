Alinghi Red Bull Racing, prêt à en découdre !

Après des années de préparation et un avant-goût de régate en AC75 la semaine dernière, Alinghi Red Bull Racing est maintenant prêt pour la 37e edition de l'America’s Cup. La Louis Vuitton Cup, première étape de la compétition, débutera ce jeudi. Les six équipes engagées commenceront à s’affronter pour désigner celle qui aura la chance de défier le Defender de l’Aiguière d’Argent, Emirates Team New Zealand.

La régate préliminaire qui s’est tenue la semaine dernière a permis aux concurrents de se rencontrer en course pour la première fois. Le Challenger Suisse a révélé une tactique de pré-départ bien coordonnée et combative qui lui a permis de prendre l’avantage au début de plusieurs matchs. “Nous avons enfin eu l’occasion de nous mesurer aux plus grands spécialistes de match-race et comparer notre niveau”, explique Silvio Arrivabene, co-directeur général de l’équipe. "Tout le travail que nous avons mis en entraînement sur les pré-départs se révèle payant, car l’équipe a pris des départs vraiment excellents.”

