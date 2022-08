Le voilà ! Alinghi Red Bull Racing a révélé son BoatZero.

Une nouvelle équipe, dévouée de femmes et d’hommes, a appris à travailler ensemble, sur un bateau qu’elle n’a pas construit, afin de le préparer pour ce jour. Tous les membres étaient présents et l’émotion était palpable. « Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement de célébrer la mise à l’eau du voilier, mais aussi la réussite d’une équipe soudée », a déclaré Tim Hacket, le responsable du site, en rendant hommage à l’effort titanesque fourni par chaque membre de l’équipe. Du côté du bateau et de l’équipe, tout ce qui a été appris au cours de l’expérience BoatZero sera utile pour BoatOne.

BoatZero est une plateforme solide qui permettra aux marins de vivre l’expérience AC75. Disposer de ce voilier est une chance inouïe pour l’équipe, tant du point de vue de la conception que de la navigation. À ce propos, les jeunes Suisses ont la chance de pouvoir compter sur les expériences de deux champions de la Coupe de l’America : Dean Barker, vainqueur en 2000 ; et Pietro Sibello, finaliste en 2021. Avec des connaissances complémentaires issues de différentes équipes, ils mettent leurs compétences au service du challenger suisse. « Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant, seulement croisés au golfe d’Hauraki l’année dernière, mais nous avons des personnalités similaires et beaucoup de choses en commun », explique Sibello.

