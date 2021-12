Le fondateur d'Alinghi, Ernesto Bertarelli et le double champion olympique Hans Peter Steinacher ont annoncé le lancement de la nouvelle équipe Alinghi Red Bull Racing . Ils ont présenté aujourd’hui le logo à la Société Nautique de Genève, le Yacht Club sous les couleurs duquel l’équipe naviguera. Christian Horner , directeur de Red Bull Racing, était lui aussi présent par téléconférence.

Ernesto Bertarelli et Hans Peter Steinacher © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Après plus d'une décennie d’absence, l'un des noms les plus renommés de l'histoire de l’America’s Cup, Alinghi, revient se battre pour l’aiguière d’argent, et cette fois, le double vainqueur s’associe à un acteur majeur dans le monde du sport, Red Bull. Naviguant sous le pavillon de la Société Nautique de Genève, Alinghi Red Bull Racing a immédiatement entamé les préparatifs pour courir en tant que challenger officiel lors des « Selection Series » de la 37ème America’s Cup début 2024.

Tout en conservant la culture de la victoire qui a toujours animé Alinghi, nous voulons que ce défi incarne quelque chose de totalement nouveau Ernesto Bertarelli

« Lorsque nous avons imaginé avec Dietrich Mateschitz l’implication de Red Bull dans l’America’s Cup, il a déclaré : notre façon de faire n’est pas de nous lancer dans le sport en tant que sponsors, mais de nous associer à l’équipe, de former un vrai partenariat, d’encourager de jeunes athlètes et d’en faire les meilleurs dans leur domaine. Il a également proposé que nous apportions notre contribution pour donner à l’America’s Cup une nouvelle dimension. »

Red Bull Sailing Team et Alinghi © GC32 RacingTour / Red Bull Content Pool

Bertarelli a poursuivi : « Avec Red Bull, nous sommes partenaires à parts égales dans cette entreprise. Ils apporteront leur savoir-faire, leur énergie et leur connaissance de la performance en équipe ; nous apporterons notre expérience de la voile et de la victoire de l’America’s Cup. Alinghi Red Bull Racing apportera une nouvelle dimension à l’événement. »

Alinghi et Red Bull sont depuis longtemps les meilleurs ennemis dans des séries telles que le GC32 Racing Tour et les Extreme Sailing Series. Hans Peter Steinacher, double champion olympique en Tornado et athlète autrichien le plus titré des Jeux Olympiques d’été partage ce respect, cette admiration mutuels entre les deux équipes et est très enthousiaste à propos de ce nouveau partenariat.

L'expérience et l'esprit d'équipe d'Alinghi sont uniques dans le monde de la voile. Tout Red Bull est derrière ce projet, et je doute que cela aurait pu être possible avec une autre équipe. Hans Peter Steinacher

« L'America's Cup est de loin l'événement vélique le plus important au monde », a déclaré la légende de la voile, qui a joué un rôle majeur dans le développement de la prochaine génération de marins en tant que co-fondateur de la Red Bull Youth America's Cup et de la Red Bull Foiling Generation. « L'expérience et l'esprit d'équipe d'Alinghi sont uniques dans le monde de la voile. Tout Red Bull est derrière ce projet, et je doute que cela aurait pu être possible avec une autre équipe. »

Christian Horner © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

En s'associant à Alinghi, Red Bull apporte également l'expertise de Red Bull Advanced Technologies qui a aidé Red Bull Racing à remporter cinq titres de champion du monde des pilotes de Formule 1 - y compris le triomphe que vient de s’adjuger Max Verstappen dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi le week-end dernier - ainsi que quatre championnats des constructeurs en Formule 1.

Nous partagerons nos expériences, notre ingénierie, etc., et Alinghi Red Bull Racing nous aidera aussi à appréhender de nouveaux horizons en matière de technologie. Christian Horner

Fraîchement sorti du dernier Grand Prix de Formule 1 et s'exprimant en direct via téléconférence, le directeur de Red Bull Racing Christian Horner - lui-même à l’origine de nombreuses évolutions du sport automobile - a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Alinghi Red Bull Racing dans le monde de Red Bull, et notre équipe de Formule 1 est impatiente d’apporter son soutien à ce nouveau membre de notre famille. Red Bull Advanced Technologies est un centre de haute technologie qui offre des services à une variété d'entités sportives mais particulièrement à Red Bull Racing. Nous partagerons nos expériences, notre ingénierie, etc., et Alinghi Red Bull Racing nous aidera aussi à appréhender de nouveaux horizons en matière de technologie. »

L‘equipe Alinghi Red Bull Racing © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Brad Butterworth , quadruple vainqueur de l’America’s Cup, a déclaré : « Je suis chez Alinghi depuis 20 ans maintenant, et me lancer dans ce nouveau défi avec Red Bull est très excitant. L’America’s Cup est une course technologique qui se gagne sur l'eau avec une stratégie et une tactique de course. Red Bull a démontré à maintes reprises ses compétences en F1 et dans de nombreux autres sports. »

Parmi les équipes qu' Alinghi Red Bull Racing se prépare à affronter figurent le « defender », le quadruple vainqueur de l’America’s Cup, Emirates Team New Zealand, ainsi que le « challenger of record », INEOS Britannia. Comme la période d'inscription n'a ouvert que début décembre, les passionnés de voile peuvent s'attendre à ce que de nouveaux challengers annoncent leur participation dans les semaines et les mois à venir.

En parallèle de l’America’s Cup, Alinghi Red Bull Racing s’apprête aussi à aligner une équipe dans la Women's America's Cup, ainsi que la Youth America's Cup. « La croissance du sport et de ses marins a toujours été un objectif important pour Red Bull et Alinghi. L'engagement d'Alinghi Red Bull Racing dans ces régates est donc important, et je pense que ce sera très inspirant de voir ces talents en action », a déclaré Steinacher.

Le Jet d'eau de Genève illuminé par le nouveau logo la veille de l'annonce © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Alinghi Red Bull Racing aura son siège près de Lausanne, à Écublens, en Suisse, là où la coque sera construite selon les exigences du Deed of Gift, le document régissant l’America’s Cup. Un premier équipage dirigé par le co-skipper du GC32 d'Alinghi Arnaud Psarofaghis et le régleur de grand-voile Bryan Mettraux commencera à s'entraîner pendant la période hivernale pour préparer un équipage 100% suisse.