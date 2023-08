Sélections Youth & Women’s America’s Cup: Les 20 derniers candidats!

L’entraîneur et membre du comité de sélection Matías Bühler revient sur les candidats retenus pour la Phase 3: « Ce n’était pas un choix facile pour nous ! Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer les 69 marins qui représentaient un mélange de talent et de jeunesse. Nous sommes conscients de l’opportunité que peuvent être les Youth & Women’s America’s Cup pour ceux retenus. » En effet, cinq navigateurs de notre équipe de Coupe actuelle sont passés par les Red Bull Youth America’s Cup 2013 ou 2017 et illustrent ainsi le tremplin évident de ces régates.

Neuf femmes (dont quatre éligibles pour l’équipe Youth) et onze hommes viendront à Barcelone en octobre prochain pour différentes épreuves au programme. L’objectif sera de nouveau d’observer les candidats sur l’eau et à terre en les mettant en mode compétition. Il s’agira aussi de leur faire découvrir le monde de l’America’s Cup en rencontrant notamment les membres de l’équipe.

