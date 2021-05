Red Bull Alpenbrevet : Nous recherchons le Boguet-Gang de l'année

Votre bande de boguets va participer au

et aimerait bien que sa passion lui vaille le titre de « Gang of the Year » ? Envoyez-nous donc dès à présent et jusqu'au 28 mai votre vidéo de candidature où vous nous expliquerez exactement pourquoi votre gang mérite ce titre prestigieux. Déployez toute votre créativité pour nous convaincre dans une présentation de 60 secondes maximum. Un jury sélectionnera les meilleures vidéos qui se disputeront le titre lors d’un vote final sur le site de notre événement. Inscrivez-vous ici et conduisez votre gang de boguets à la gloire et aux honneurs.