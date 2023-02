Être rookie et inscrire des points au premier GP : une tradition AlphaTauri

au terme d'une course intense, rythmée par des accidents spectaculaires et des problèmes mécaniques, où sept monoplaces franchissent le drapeau à damier.

La sienne, d'ailleurs, n'atteint jamais la ligne d'arrivée alors qu'il occupe, jusqu'à son abandon, la 4e position et résiste aux assauts de Fernando Alonso et Heikki Kovalainen. Terminant huitième, Sébastien Bourdais profite du déclassement de Rubens Barichello pour grappiller une position. Il devient, ce jour-là, le premier pilote de l'écurie à inscrire des points dès sa première course en F1 depuis le rachat. Le bilan de sa saison, marquée par l'éclosion de son coéquipier Sebastian Vettel, est plus mitigé : quatre points inscrits contre 35 pour l'Allemand

qui est choisi, à la surprise générale, par l'écurie de Faenza pour succéder à Daniel Ricciardo en 2014. Tout juste sacré en GP3, le Russe évite la case GP2 mais prouve à ses détracteurs qu'il est prêt dès l'entame de la saison. Qualifié en huitième position, il termine le Grand Prix d'Australie à la 9e place et devient le plus jeune pilote à inscrire un point en F1, détrônant le quadruple champion du monde Sebastian Vettel qui détient le record depuis 2007. Un résultat probant mais éclipsé par un autre rookie du plateau, Kevin Magnussen, qui monte, ce jour-là, sur la seconde marche du podium.