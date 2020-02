Mais comme bon nombre de ces pilotes, devenus des stars de la F1 , Toro Rosso évolue et change même de nom. Suite à un partenariat avec la marque de vêtements AlphaTauri, l'écurie s'appellera désormais Scuderia AlphaTauri . Et pour mieux célébrer ce nouveau virage, l'équipe dévoilera sa nouvelle voiture et ses nouvelles couleurs au légendaire Hangar-7 de Red Bull. Un reveal qui s'accompagnera de la présentation des collections Printemps-Été 20 et Automne-Hiver 20/21 d'AlphaTauri.