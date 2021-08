Les 150 ans du Cervin : des femmes et une montagne

Red Bull The Edge le making of, ou comment le Cervin …

Il n’aurait pu. Walker, dont le frère et le père étaient membres de l’Alpine Club britannique, les accompagnait de temps en temps dans leurs excursions en montagne. Accompagné des deux guides de montagne Jakob et Melchior Anderegg, le trio réussit la première ascension du Balmhorn en juillet 1864. Puis en 1866, Lucy Walker devient la première femme à gravir le Wetterhorn. Mais à l’époque, le sommet que tout le monde rêvait de vaincre était le mont Cervin .

Il n’aurait pu. Walker, dont le frère et le père étaient membres de l’Alpine Club britannique, les accompagnait de temps en temps dans leurs excursions en montagne. Accompagné des deux guides de montagne Jakob et Melchior Anderegg, le trio réussit la première ascension du Balmhorn en juillet 1864. Puis en 1866, Lucy Walker devient la première femme à gravir le Wetterhorn. Mais à l’époque, le sommet que tout le monde rêvait de vaincre était le mont Cervin .

Il n’aurait pu. Walker, dont le frère et le père étaient membres de l’Alpine Club britannique, les accompagnait de temps en temps dans leurs excursions en montagne. Accompagné des deux guides de montagne Jakob et Melchior Anderegg, le trio réussit la première ascension du Balmhorn en juillet 1864. Puis en 1866, Lucy Walker devient la première femme à gravir le Wetterhorn. Mais à l’époque, le sommet que tout le monde rêvait de vaincre était le mont Cervin .