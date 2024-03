Présentation du plan d’eau de la 37è America’s Cup à Barcelone

La qualité de ce plan d’eau est connue puisque les épreuves de voile des Jeux Olympiques de 1992 s’y étaient déroulées.

Aujourd’hui encore, les organisateurs feront leur possible pour que les courses se déroulent suffisamment proches de la terre afin qu’elles puissent être suivies par le public. Le littoral offre en effet une tribune naturelle qui ne manquera pas de réjouir les spectateurs attendus en nombre.

Alinghi Red Bull Racing © Samo Vidic / Alinghi Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

Spécificités du site

Selon les organisateurs de la Coupe, les vents attendus en septembre et octobre devraient osciller entre 9 et 15 nœuds. Une estimation quelque peu tempérée par Juan Vila, météorologiste pour Alinghi Red Bull Racing. « Je suis né ici, alors j’ai beaucoup d’expérience sur ce site. En été, par beau temps, la brise de mer est assez prédictible et on peut savoir à quoi s’attendre. Mais en automne, c’est un peu plus complexe, et il peut y avoir des variations plus importantes. Si la moyenne annoncée est réaliste, il faut quand même être prêt à naviguer dans des conditions plus variées. »

Ce natif de Barcelone relève encore un autre point sur lequel les équipes ne manqueront pas de se concentrer. Contrairement aux dernières éditions courues aux Bermudes et en Nouvelle-Zélande, le plan d'eau de Barcelone est ouvert aux vagues et à la houle du large. Cette caractéristique doit donc être appréhendée avec beaucoup d’attention, car il faudra, selon l’orientation du vent, compter avec une mer parfois formée. Un paramètre bien identifié que les designers intègrent depuis le début dans la conception de l’ AC75 de leur équipe.

Alinghi Red Bull Racing © Samo Vidic / Alinghi Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

En plus d’être un plan d’eau ouvert sur le large, le site de la prochaine America’s Cup comporte de nombreuses spécificités relatives aux effets de côtes, et au relief avoisinant. « Nous intégrons bien sûr tous les effets géographiques dans nos modèles. Il s’agit d’une région très dynamique, et les paramètres qui peuvent influencer le vent sont nombreux. » L’ensoleillement sur une zone à l’intérieur des terres peut par exemple avoir un impact sur le développement de la brise. Prédire son développement en force et en direction est de ce fait un exercice particulièrement complexe. « Les outils de mesures nous permettent d’apprendre beaucoup de choses et d’affiner chaque jour nos modèles. Comme le comité va installer les parcours le plus proche possible du littoral, il y a des accélérations et des changements de direction du vent spécifique à chaque zone. Il s’agit pour nous de collecter le plus de données possible pour construire des scénarios qui répondront à différents cas de figure. »

Cette proximité avec le littoral et son impact sur le vent sera donc l’un des éléments décisifs à prendre en compte par les différentes équipes.

Mutualisation des ressources météo

Concernant les outils d’analyse du plan d’eau, Juan Vila explique que cela fait plusieurs éditions qu’un « Joint weather programme » a été mis en place entre toutes les équipes, dans une perspective de réduction des coûts. Il s’agit concrètement de six stations de mesures installées le long de la côte, et dont l’ensemble des données est accessible à tous. Ces stations donnent des informations exhaustives en temps réel comme la force et l’orientation du vent. Aucune autre station ne peut être mise en place en dehors de ce programme. De même que toutes les données météo utilisées pour développer des modèles doivent être accessibles par chacun.

Alinghi Red Bull Racing © Joerg Mitter / Alinghi Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

« Les chase boats sont aussi équipés d’outils de mesure du vent, et les données qu’ils enregistrent lors des sorties sur l'eau appartiennent cette fois à l’équipe concernée. Tout ce que nous pouvons enregistrer est stocké et traité pour développer des modèles prédictifs. La fréquence des d’enregistrement des stations varie de une à cinq minutes, alors que celle des chase boats peut être beaucoup plus élevée. Le défi de chaque équipe, c’est de mettre au point ses propres modèles, avec des niveaux de résolution les plus fins possibles. Les capacités informatiques dont nous disposons ont énormément évolué ces dernières années et l’IA (Intelligence Artificielle) intervient bien sûr aussi. Reste à trouver ce qu’elle peut nous apporter, et à faire un usage approprié de toutes ces données que nous avons à disposition. »

Seuls à bord

Telle une formule 1 construite autour de son châssis et de son moteur, le travail des architectes pour développer le bateau qui répondra le mieux aux conditions de course est crucial. L’activité des équipes météo est ainsi fondamentale pour disposer et fournir à l’équipage la prévision la plus fiable et précise possible. Mais au final, il appartiendra toujours aux régatiers de prendre les décisions qui s’imposent dans le feu de la compétition, puisqu’aucune communication n’est alors autorisée entre le voilier et l’extérieur. « Avant chaque sortie, nous procédons à un briefing, pour que chacun dispose des informations dont il a besoin, en fonction des objectifs de la journée. Je suis moi-même sur un chase boat, pour observer si les conditions sur l’eau correspondent à nos prévisions. Nous dialoguons beaucoup avec les coachs, mais il y a très peu de communication directe avec les marins. » Ceux-ci doivent en effet toujours pouvoir appréhender avec la réactivité requise les évolutions des conditions sur l’eau, tout en tenant compte des aspects tactiques et stratégiques du moment.

AC 75/ Boat Zero © Samo Vidic / Alinghi Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

L’America’s Cup reste avant tout une course qui oppose des régatiers entre eux. Les nombreux moyens technologiques disponibles ne sont que des ressources pour les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes.