Les règles qui régissent l’America’s Cup

Vous trouverez ici le décryptage d’un sujet qui a une importance fondamentale dans la quête de l’aiguière d’argent. En effet, ces éléments détermineront par exemple lors de chaque édition comment les courses seront menées, comment les bateaux devront être conçus, ou encore comment les défis des Challengers potentiels devront être formulés et déposés.

En préparation © Mitja Kobal / Alinghi Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

Le Deed of Gift

Le document central qui régit l’ America’s Cup est le fameux Deed of Gift , ou acte de donation. Ses 3 pages ont été rédigées en 1857. Il a été élaboré par les propriétaires de la Goélette « America », vainqueur du Trophée disputé autour de l’île de White en 1851. En 1857 en effet, ces premiers vainqueurs offrirent au New York Yacht Club ce qui deviendra le plus vieux trophée sportif du monde, et inclurent dans cette donation les règles de sa remise en jeu. L’acceptation du Deed of Gift par le Royal Yacht Squadron a marqué le début de l’America’s Cup.

Conçu comme une lettre d’intention de remise en jeu du trophée, ce document n’a que très peu évolué au fil des 167 ans de son histoire . Une nouvelle version a été publiée en 1881 puis en 1887, suite à des désaccords entre Challengers et Defender. Des amendements seront également rajoutés en 1956 ou encore en 1983 lorsqu’il a fallu permettre l’organisation des régates l’été dans l’hémisphère sud après la victoire historique des Australiens (alors que précédemment, la compétition ne pouvait être organisée entre le 1er novembre et le 1er mai).

Adrian Newey et Marcelino Botin et les membres de l'équipe design © Joerg Mitter / Alinghi Red Bull Racing

Le Deed of Gift est relativement vague et flexible sur de nombreux points. Il offre une certaine marge de manœuvre qui permet de s'adapter aux évolutions technologiques et aux préférences des concurrents. Il stipule des règles de base sur le type de bateaux , les parcours de course, et les conditions d'éligibilité des Challengers de la Coupe.

L'histoire de l'America's Cup est jalonnée de controverses et de litiges juridiques concernant l'interprétation des règles, menant parfois à des recours aux tribunaux de New York, compétent pour arbitrer les conflits. Le Deed of Gift a ainsi fait l'objet d’interprétations diverses durant son histoire. La justice civile a notamment été sollicitée entre 1987 et 1990 après une action menée par le Mercury Bay Boating Club de Nouvelle-Zélande, puis à nouveau entre 2007 et 2010, avec l’affaire opposant le Golden Gate Yacht-Club au Defender suisse.

Le Challenger of record

S’agissant d’un duel entre un Defender (le détenteur de la Coupe) et un Challenger, l’America’s Cup accorde un statut particulier au premier yacht-club qui manifeste sa volonté de venir défier le nouveau vainqueur de l’épreuve. Ce premier challenger devient le Challenger of record. C’est avec lui que sont négociés les termes de l’America’s Cup. Tous les autres Challengers qui se présenteront par la suite devront accepter les conditions négociées.

En mars 2021, l’America’s Cup voit la victoire du Royal New Zealand Yacht Squadron vainqueur, vainqueur du Challenger italien. Dans la foulée, le Royal Yacht Squadron de Cowes a été le premier à défier les néo-zélandais. Il est de fait devenu Challenger of record pour cette édition de 2024 à Barcelone. Découvre le plan d'eau de Barcelone ICI .

Luna Rossa Prada Pirelli Team vs Emirates Team New Zealand © Photo by Sailing Energy/Getty Images

Le Challenger of Record joue donc un rôle clé dans une campagne d’America’s Cup. Il est également l’interface entre le Defender qui mettra tout en œuvre pour conserver la Coupe, et l’ensemble des Challengers qui veulent la conquérir.

Les Challengers s’affrontent et s’élimineront les uns les autres lors des Challengers series, la Louis Vuitton Cup, pour déterminer qui affrontera au final le Defender lors de l’America’s Cup. Le Challenger of record peut ainsi être vaincu lors des éliminatoires, et ne pas participer à la finale.

Le protocole

Les règles de l’America’s Cup qui sont négociées entre le Challenger of record et le Defender aboutissent à la rédaction du protocole . Ce document est complexe et change pour chaque édition. La version actuelle fait 87 pages et détermine le lieu des régates, leur format, le nombre de courses, le parcours, de même que le format des éliminatoires (la Louis Vuitton Cup). La classe et les spécificités techniques des bateaux sont également partie intégrante du protocole. Les critères d’éligibilité, soit les conditions que les Challengers doivent remplir pour participer, sont encore définis dans ce document.

L'AC75 d'Alinghi Red Bull Racing © Joerg Mitter / Alinghi Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

La règle stricte de la nationalité des navigants de chaque Challenger fait par exemple partie des points qui ont été apportés au protocole de l’édition 2024, à l’article 30.

L’importance des juristes

Si l’America’s Cup est une compétition qui met en avant l’innovation technique, le volet juridique de l’épreuve est également déterminant. Chaque équipe dispose d’un team de legal advisors, dont le rôle est aussi important que celui des ingénieurs et des régatiers. Par exemple, les exigences relatives à la construction du bateau dans le pays du défi peuvent être sujettes à interprétations. Est-ce que chaque boulon est concerné ? Les matériaux utilisés doivent-ils être extraits à partir de ressources provenant de ce pays ? Ce type de questions démontre combien l’exploitation et l’interprétation des règles font partie de la course, au même titre que la recherche et le développement.

Ce qu’il faut retenir de l’article, c’est que les règles qui régissent l'America's Cup sont un mélange complexe de tradition, dictée par le Deed of Gift, et d’innovation. Cette dynamique crée un environnement à la fois respectueux du riche héritage de la course et ouvert à la recherche et aux nouveautés.