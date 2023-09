Premier test grandeur nature pour Alinghi Red Bull Racing

La première Régate Préliminaire marquait le début du mode course en America’s Cup pour l’équipage d’Alinghi Red Bull Racing sous les couleurs de la Société Nautique de Genève, pour la première fois depuis plus de 13 ans.

Tout au long du week-end, l’équipage composé d’Arnaud Psarofaghis et Maxime Bachelin à la barre et Yves Detrey et Bryan Mettraux aux réglages ont montré qu’ils étaient prêts à affronter les meilleurs équipages du monde.

"C’était incroyable de régater contre tous les concurrents de l’America’s Cup”, confie Arnaud Psarofaghis. “C’est le début de l’aventure, la dernière année de préparation avant la Coupe l’année prochaine et nous sommes heureux d’être ici et de voir que nous sommes à la hauteur en termes de vitesse et de manœuvres."

