Among Us : comment devenir le parfait imposteur

Quoi, vous ne connaissez pas encore Among Us ? Petite piqûre de rappel : il s’agit du jeu indépendant phare de Twitch à l’heure actuelle, qui vous permet en équipe de 4 à 10 joueurs. Vous y incarnez un membre de l’équipage d’un vaisseau spatiale à la dérive, où certains d’entres vous sont tout simplement des aliens cherchant à vous éliminer. Cependant, à chaque meurtre découvert, un conseil se forme pour élire qui doit être éjecté de la navette pour sauver tous les autres.

Et lorsque l’on incarne l’un des imposteurs, sélectionnés aléatoirement au début de la partie, ces moments sont les plus difficiles à gérer, puisque tout le monde regarde tout le monde, et que tout le monde accuse tout le monde. Il existe toutefois une bonne manière de faire les choses pour éviter de se faire évincer rapidement, et ainsi optimiser ses chances d’éliminer l’intégralité de l’équipage avant qu’il n’ait une chance de comprendre que vous êtes le petit malin derrière leur funeste destin. Laissez-nous vous donner quelques conseils pour faire de vous un pro sur Among Us .

Attention à ne pas être repéré © Among Us

1. Bien choisir ses cibles

Si l’on pourrait être tenté de croire en tant qu’imposteur que tous les membres de l’équipage sont égaux dans votre folie meurtrière, il n’en est rien. Il faut au contraire jouer malin en vous basant sur les tâches que les autres joueurs accomplissent. Vous savez par exemple que les mini-jeux où les animations sont visibles des autres joueurs permettent d’innocenter quelqu’un facilement : elles serviront d’alibi aux membres lors du vote. Aussi, en tant qu’imposteur, il peut être utile d’éliminer ces cibles en priorité afin que cet alibi implacable n’ait plus sa place lors des débats sur les votes. À l’inverse, il peut aussi être utile de placer son personnage dans le voisinage d’un équipier réalisant ces tâches, afin que ceux passant à côté ait l’impression que c’est vous qui les faites. C’est à double tranchant, toujours : si vous n’êtes que deux et que vous éliminez celui qui réalisait la tâche, vous vous incriminez. Soyez malins.

2. Se cacher à la vue de tous

En début de partie, particulièrement lorsque l’équipage compte 10 membres, il peut être intéressant de ne pas tant chercher à se cacher que profiter de la cacophonie ambiante. En sabotant les lumières d’une salle, vous pourriez attirer de nombreuses personnes à vous. Et pendant que tout le monde est amassé au même endroit, vous pouvez tranquillement en assassiner un et vous cacher dans la masse. Puisque le crime sera immédiatement rapporté et que le vote commencera dans la foulée, vous pouvez profiter de la confusion pour passer totalement inaperçu et manipuler les discussions ou pousser à passer le vote pour vous en sortir sans le moindre problème. C’est d’ailleurs pour cela qu’il vaut mieux le faire en début de partie, et éviter de trop réitérer l’expérience : au bout d’un moment, vous deviendrez trop lisible et risqueriez d’être éjecté très vite.

Et hop ! Un nouvel appât © Among Us

3. Astronaute ninja

L’une des spécificités d’être un imposteur est la possibilité d’utiliser les conduits d’aération pour vous téléporter d’un point à l’autre de la carte rapidement. Bien sûr, utiliser cette mécanique pour pouvoir trouver votre prochaine victime est important, et le faire avec parcimonie pour ne pas vous faire griller par vos camarades l’est tout autant. Mais vous pouvez aussi l’utiliser de manière proactive. Lorsque vous tuez un des membres de l’équipage proche d’un conduit, profitez-en : prenez ce raccourci pour saboter une partie du vaisseau éloignée, et revenez vers le cadavre en restant caché dans le conduit. Lorsqu’un de vos ennemis s’approche du cadavre, il vous suffit de sortir de votre cachette et le tuer avant que l’alerte ne soit sonnée. Utiliser les corps comme appât est un bon moyen de créer des stratégies efficaces en tant qu’imposteur. Mais ne faites pas l’erreur de rester trop longtemps caché dans les conduits, sans quoi les autres joueurs ne vous verront pas jouer et commenceront à douter de vous.

4. C’est pas moi c’est les autres

Si vous jouez proprement, vous aurez évité de faire la moindre erreur visible lors de votre partie qui permettrait de vous éliminer en un clin d’œil sans que vous puissiez vous défendre. Cependant, reste l’étape du vote, sur laquelle vous pouvez rapidement vous vendre si vous ne faites pas attention à ce que vous dites. N’oubliez pas deux choses : il est plus que dangereux d’être le premier à pointer du doigt les autres dans votre position, et il est tout à fait possible de passer le vote. Aussi, soyez patients, attendez d’entendre les réflexions des autres ou posez des questions générales en ouverture pour éviter de ramener l’attention vers vous, et n’hésitez pas à suggérer de temps à autre de repousser le vote au tour, lorsqu’un consensus n’est pas trouvé chez les autres. Par contre, si beaucoup s’accordent à pointer du doigt une tierce personne, n’hésitez pas à aller dans la mêlée. Plus vous donnerez l’impression de faire partie du groupe, et moins votre nom sera présent dans l’esprit des joueurs comme imposteur potentiel. Quitte s’il le faut à sacrifier un camarade imposteur pour remporter la partie.

Perdre une bataille pourrait vous faire gagner la guerre.