Among Us, le nouveau chouchou de Twitch

a tout de la plate-forme insondable. Il faut dire qu’elle est capable d’élire des rois absolus parmi les créateurs de contenu, créer les stars de demain et les phénomènes sociaux les plus incroyables de ces dernières années… mais personne ne sait exactement comment. Bien au contraire : tout a l’air d’être défini par la théorie du chaos dans sa forme la plus pure : de ce qui apparaît complètement aléatoire mais qui a un ordre. D’aucun aimerait réussir à trouver la logique primaire qui régit l’expérience, mais le nombre de streamers à 3/4 viewers sur la plateforme le prouve : c’est presque impossible. Parmi ces expériences qui ont tout à coup explosé, on compte un exemple parfait ces derniers mois :

Qu’est-ce qu’Among Us ?

. Il s’agit d’un petit studio composé de seulement trois personnes actuellement : Forest, Marcus et Amy. Un simple petit tour sur leur site officiel vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur l’équipe : ça fleure bon la patte webcomics du début des années 2000 et la simplicité d’esprit. Outre Among Us, ils ont également développé Henry Stickmin, des sortes de jeux de réflexion complètement barrés mettant en scène un bonhomme très simpliste. De quoi comprendre s’il le fallait encore que chez InnerSloth, on cherche avant tout le bon concept et la bonne blague. Pour le reste, c’est à la débrouille.

Among Us est un jeu indépendant développé par InnerSloth . Il s’agit d’un petit studio composé de seulement trois personnes actuellement : Forest, Marcus et Amy. Un simple petit tour sur leur site officiel vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur l’équipe : ça fleure bon la patte webcomics du début des années 2000 et la simplicité d’esprit. Outre Among Us, ils ont également développé Henry Stickmin, des sortes de jeux de réflexion complètement barrés mettant en scène un bonhomme très simpliste. De quoi comprendre s’il le fallait encore que chez InnerSloth, on cherche avant tout le bon concept et la bonne blague. Pour le reste, c’est à la débrouille.

Among Us est un jeu indépendant développé par InnerSloth . Il s’agit d’un petit studio composé de seulement trois personnes actuellement : Forest, Marcus et Amy. Un simple petit tour sur leur site officiel vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur l’équipe : ça fleure bon la patte webcomics du début des années 2000 et la simplicité d’esprit. Outre Among Us, ils ont également développé Henry Stickmin, des sortes de jeux de réflexion complètement barrés mettant en scène un bonhomme très simpliste. De quoi comprendre s’il le fallait encore que chez InnerSloth, on cherche avant tout le bon concept et la bonne blague. Pour le reste, c’est à la débrouille.

L’explosion spatiale