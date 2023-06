7 choses que vous ne saviez (probablement) pas sur le padel

Facile à jouer et parfait pour se retrouver, le padel est un sport qui se développe rapidement dans le monde entier. Découvrez ci-dessous quelques-uns des faits les plus intéressants et des curiosités concernant ce sport de raquette.

01 C'est un sport relativement nouveau

Le padel présente de nombreuses similitudes avec d'autres sports de raquette comme le tennis, le badminton et le squash. Contrairement à ces sports, cependant, l' histoire du padel est assez récente. Un Mexicain, Enrique Corcuera, est considéré comme le fondateur du jeu actuel. À la fin des années 1960, il a construit chez lui, à Acapulco, un terrain pour jouer à un jeu de balle basé sur la raquette. Ce court était un peu plus petit qu'un court de tennis en raison de contraintes de terrain et il l'a entouré de murs qui ont ensuite été incorporés dans le jeu.

02 Le padel est plus populaire que le tennis en Espagne

Le padel est l'un des sports dont la croissance est la plus rapide au monde en termes de participation active. Selon l'organe directeur, la Fédération internationale de padel (FIP), le padel est aujourd'hui pratiqué par environ 25 millions de personnes dans le monde, le jeu étant extrêmement populaire au niveau local et professionnel dans des pays tels que le Mexique, l'Argentine et l'Espagne. La FIP estime qu'il existe des terrains dans plus de 90 pays.

En Espagne, le jeu est plus populaire que le tennis, avec plus de 20 000 courts en service, tandis que dans des pays comme la Suède, l'Italie et le Royaume-Uni, le nombre de joueurs a considérablement augmenté en raison de la construction de nouveaux courts.

En Espagne, le padel est un sport de masse au niveau local © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

03 Le padel est un sport qui se pratique principalement en double

Il est très rare de voir le padel joué en un contre un. Au niveau professionnel, le sport est axé sur le jeu en double, et ce depuis les premiers tournois organisés dans les années 1970 et 1980.

Il y a quelques raisons spécifiques pour lesquelles le jeu a évolué en tant que jeu de double uniquement. La vitesse du jeu combinée à la taille réduite d'un terrain de padel rend difficile le jeu en un contre un. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer en un contre un, mais vous devrez jouer sur un terrain conçu pour les jeux en un contre un. Alors qu'un court de tennis peut être adapté au jeu en double ou en simple, ce n'est pas possible pour le padel. La plupart des terrains construits dans le monde sont conçus pour le double.

04 Les raquettes de padel n'ont pas de cordage

La raquette de padel moderne n'a pas de cordes, ce qui la distingue des autres sports populaires basés sur la raquette. La raquette de padel se compose d'un manche court et d'un noyau en mousse recouvert d'une coque extérieure pouvant aller de la fibre de verre à la fibre de carbone ou au graphène.

C'est à Enrique Corcuera que l'on doit l'adoption d'une raquette sans cordage pour ce sport. Corcuera et sa femme utilisaient de petites raquettes en bois plutôt que des raquettes de tennis pour jouer chez eux. La petite taille de leur terrain et la puissance d'une raquette de tennis faisaient voler les balles dans tous les sens, si bien qu'il fallait trouver une raquette moins puissante pour ralentir la balle et maintenir le jeu. Au fil du temps, les raquettes de padel ont évolué, passant de la batte en bois à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais le principe de l'absence de cordage s'est perpétué.

Ale Galán démontre ses réflexes © Jaime de Diego / Red Bull Content Pool

05 Le service se fait sous le bras

C'est exact, vous servez sous le bras. Vous devez frapper la balle avec votre raquette sous le bras, à hauteur de la taille ou en dessous, dans le carré diagonal opposé. Cela peut sembler étrange et vous pouvez penser qu'il n'y a pas de jeu d'attaque et que le service n'est qu'une amorce de point, mais le serveur a le contrôle total de la balle et cela signifie que vous avez le contrôle de la vitesse, de l'effet et de la direction de la balle. Le service détermine le coup suivant de l'adversaire. Par exemple, si le retourneur est obligé d'utiliser les parois en verre ou non.

06 Vous avez le droit de jouer un point en dehors du terrain

Les règles du padel vous permettent de jouer un point en dehors du court si la balle quitte le court par les deux portes situées à chaque extrémité du filet sur le côté du court. Cette situation se produit lorsqu'une balle rebondit sur la paroi/clôture en verre plexiglas et sort ainsi du court. Les joueurs situés du côté où la balle a rebondi peuvent sortir du terrain afin de renvoyer la balle avant qu'elle ne rebondisse une deuxième fois. Les portes de sortie autour du filet sont courantes sur les terrains de padel utilisés dans les tournois professionnels et peuvent également être trouvées sur les terrains de base.

Au padel, si la balle sort du terrain, on peut toujours jouer. © Sergi Penalba

07 C'est un bon exercice physique

Le padel est considéré comme un sport à faible impact. Vous n'avez pas besoin de la même puissance qu'au tennis ou au squash et il n'y a pas beaucoup de course à faire en raison de la taille du terrain et du fait qu'il s'agit d'un sport de double. Cela ne veut pas dire que l'on ne ressent pas les bienfaits du padel.

Les matchs de padel durent généralement une heure environ, ce qui en fait une combinaison parfaite d'exercices aérobiques et anaérobiques pour améliorer la santé cardiovasculaire. Le padel contribue également à améliorer la coordination et les réflexes, ce qui a des effets bénéfiques sur le plan mental.