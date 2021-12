Fin de nos 3 semaines passées à explorer les rivières islandaises. Ce trip a débuté avec d’immenses frustrations dans le sud et est ensuite devenu un véritable paradis à l’Est. Des mois de préparation, des hauts et des bas, c’est cela l’aventure. Dans la nature et les rivières, nous devenons nous-mêmes, nous nous épanouissons. Je ne peux pas penser à un endroit plus magique que l’Islande pour m’exprimer.