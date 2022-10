Anouk Vergé-Dépré : entre médailles, études et une association

Anouk avait alors 25 ans, elle venait de participer à ses premiers Jeux, à Rio de Janeiro, et elle a terminé troisième aux World Tour Finals. Entre-temps, sa médaille de bronze aux Jeux de Tokyo est devenue sa récompense la plus importante.

Anouk avait alors 25 ans, elle venait de participer à ses premiers Jeux, à Rio de Janeiro, et elle a terminé troisième aux World Tour Finals. Entre-temps, sa médaille de bronze aux Jeux de Tokyo est devenue sa récompense la plus importante.

Anouk avait alors 25 ans, elle venait de participer à ses premiers Jeux, à Rio de Janeiro, et elle a terminé troisième aux World Tour Finals. Entre-temps, sa médaille de bronze aux Jeux de Tokyo est devenue sa récompense la plus importante.

Anouk dit : « Le plus important, c’est que je trouve le temps de récupérer en dépit de la pression. Je dois dormir suffisamment, sinon la qualité en pâtit. Quand j’arrive à mes limites, je perds en concentration. C’est alors que le risque de blessure est le plus important. »

Anouk dit : « Le plus important, c’est que je trouve le temps de récupérer en dépit de la pression. Je dois dormir suffisamment, sinon la qualité en pâtit. Quand j’arrive à mes limites, je perds en concentration. C’est alors que le risque de blessure est le plus important. »

Anouk dit : « Le plus important, c’est que je trouve le temps de récupérer en dépit de la pression. Je dois dormir suffisamment, sinon la qualité en pâtit. Quand j’arrive à mes limites, je perds en concentration. C’est alors que le risque de blessure est le plus important. »

L’équipe recueille des avis, par exemple, sur la situation financière des joueuses après la pandémie de coronavirus, met tout en forme et transmet le dossier à la Fédération internationale. Anouk a remporté l’une des plus importantes victoires pour les mères : désormais, elles conservent leurs points de classement mondial pendant leur congé de maternité.

L’équipe recueille des avis, par exemple, sur la situation financière des joueuses après la pandémie de coronavirus, met tout en forme et transmet le dossier à la Fédération internationale. Anouk a remporté l’une des plus importantes victoires pour les mères : désormais, elles conservent leurs points de classement mondial pendant leur congé de maternité.

L’équipe recueille des avis, par exemple, sur la situation financière des joueuses après la pandémie de coronavirus, met tout en forme et transmet le dossier à la Fédération internationale. Anouk a remporté l’une des plus importantes victoires pour les mères : désormais, elles conservent leurs points de classement mondial pendant leur congé de maternité.

« J’apprends à dire non et à déléguer. Ce n’est pas une faiblesse, cela fait partie du jeu.

« J’apprends à dire non et à déléguer. Ce n’est pas une faiblesse, cela fait partie du jeu.

« J’apprends à dire non et à déléguer. Ce n’est pas une faiblesse, cela fait partie du jeu.

Le travail consomme beaucoup d’énergie et de ressources : il y a des semaines où on a l’impression de travailler à plein temps », dit Anouk. De plus, elle étudie les médias et l’économie d’entreprise à l’Université de Fribourg. Il y a deux dates d’examen par an. Si celles-ci entrent en conflit avec le calendrier des tournois d’Anouk, elle ne peut pas passer les examens. « C’est pourquoi tout avance si lentement », dit-elle. Il ne lui reste que quelques matières secondaires pour décrocher son diplôme de Bachelor.

Le travail consomme beaucoup d’énergie et de ressources : il y a des semaines où on a l’impression de travailler à plein temps », dit Anouk. De plus, elle étudie les médias et l’économie d’entreprise à l’Université de Fribourg. Il y a deux dates d’examen par an. Si celles-ci entrent en conflit avec le calendrier des tournois d’Anouk, elle ne peut pas passer les examens. « C’est pourquoi tout avance si lentement », dit-elle. Il ne lui reste que quelques matières secondaires pour décrocher son diplôme de Bachelor.

Le travail consomme beaucoup d’énergie et de ressources : il y a des semaines où on a l’impression de travailler à plein temps », dit Anouk. De plus, elle étudie les médias et l’économie d’entreprise à l’Université de Fribourg. Il y a deux dates d’examen par an. Si celles-ci entrent en conflit avec le calendrier des tournois d’Anouk, elle ne peut pas passer les examens. « C’est pourquoi tout avance si lentement », dit-elle. Il ne lui reste que quelques matières secondaires pour décrocher son diplôme de Bachelor.

Pour pouvoir se concentrer sur le sport malgré l’association des joueurs et les études, elle s’est fixée une règle : avant de commencer un tournoi, elle met tout le reste de côté. Par ailleurs, elle s’aménage toujours de petites pauses sous forme de temps avec ses amis et sa famille, de moments dans la nature.

Pour pouvoir se concentrer sur le sport malgré l’association des joueurs et les études, elle s’est fixée une règle : avant de commencer un tournoi, elle met tout le reste de côté. Par ailleurs, elle s’aménage toujours de petites pauses sous forme de temps avec ses amis et sa famille, de moments dans la nature.

Pour pouvoir se concentrer sur le sport malgré l’association des joueurs et les études, elle s’est fixée une règle : avant de commencer un tournoi, elle met tout le reste de côté. Par ailleurs, elle s’aménage toujours de petites pauses sous forme de temps avec ses amis et sa famille, de moments dans la nature.