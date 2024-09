Comment apprendre la danse à la maison : le guide pas à pas

La danse est l'une des compétences les plus polyvalentes qui soient. Que pouvez-vous utiliser à la fois dans une boîte de nuit et pour vous entraîner ? Beaucoup de gens apprennent à danser dans des environnements structurés comme les différents cours proposés, mais avec l'exposition que propose internet, de nombreuses ressources comme les vidéos et les communautés en ligne, n'importe qui peut apprendre à danser à la maison.

Et, qui sait, peut-être que les participants français du Red Bull Dance Your Style sont eux-mêmes autodidactes. Sachant comment ils vont enflammer le Warehouse et le Théâtre Graslin de Nantes les 3 et 5 octobre, vous avez plutôt intérêt à suivre ces quelques conseils pour devenir les rois de la piste quand l'occasion se présente.

Comment apprendre à danser chez soi

Vous voulez améliorer vos moves ? Suivez les étapes suivantes pour apprendre à danser chez vous :

01 Choisissez un style

Commencez par choisir le style de danse que vous souhaitez apprendre. Il en existe une multitude, très variés qui vont de danses individuels comme le ballet, le jazz et le hip-hop, à des styles de danse en duo comme les danses de salon et la salsa. Avant de commencer, déterminez le type de danse qui vous intéresse, ce qui vous permettra de trouver plus facilement des bonnes informations.

02 Décider d'une technique ou d'une routine

Ensuite, décidez si vous voulez apprendre une technique basique ou bien une danse spécifique. La plupart des styles de danse ont des mouvements de base que les danseurs chevronnés pratiquent de façon répétée pour développer leur force, leur endurance et leurs compétences. Cependant, certaines personnes qui apprennent pour le plaisir préfèrent apprendre une danse précise, comme le Futsal Shuffle de Lil Uzi Vert, plutôt que de se contenter de pratiquer les principes de base.

03 Trouvez la bonne vidéo

C'est le moment de trouver votre professeur : les vidéos. Il existe des tonnes de vidéos fantastiques de danseurs professionnels, de professeurs, de musiciens et d'amateurs pour vous aider à apprendre à danser. De nombreux sites web proposent des cours, des tutoriels ou des conseils pour les danseurs en herbe, certains sont gratuits, d'autres payants. Si vous cherchez un cours de technique, cherchez quelque chose comme "cours de danse hip hop". Si vous voulez apprendre une danse en particulier, cherchez le nom de la danse et le mot "tutoriel", par exemple "Chicago Cell Block Tango tutorial".

04 S'échauffer

Dance Your Style 2019: Tokyp warm-up © Red Bull

Avant de danser, il est important de s'échauffer. Augmentez votre rythme cardiaque et échauffez vos muscles en trottinant sur place. Faites quelques étirements, comme toucher vos orteils ou en ouvrant les hanches pour vous assouplir. La plupart des styles de danse exigent un peu de souplesse, alors concentrez-vous sur quelques exercices qui vous aideront à étirer quelques muscles spécifiques avant de commencer.

05 Suivre la leçon

Enfin, il est temps de danser ! Lancez votre vidéo et lâchez-vous ! Si vous utilisez une smart TV gardez la télécommande à proximité pour pouvoir faire une pause et revenir en arrière lorsque vous avez besoin de revoir un mouvement. Si vous utilisez votre téléphone ou votre ordinateur portable, gardez-le à proximité pour la même raison. N'ayez pas peur de refaire plusieurs fois le même pas ou la même section, certains pas sont plus longs à maîtriser que d'autres.

Conseil : essayez les mouvements devant un miroir à côté de votre vidéo afin de voir à quoi vous ressemblez.

06 Entraînez-vous

On dit qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser une nouvelle technique, alors n'abandonnez pas ! Continuez à vous entraîner avec la même vidéo et d'autres présentant de nouveaux professeurs pour vous améliorer dans votre danse. Vous constaterez une amélioration au fur et à mesure que vous travaillerez.

B-Boy Junior tape la pose © Little Shao/Red Bull Content Pool

07 Les options payantes :

Vous cherchez des conseils techniques utiles ? Pensez à ces cours, tutoriels et leçons de danseurs professionnels :

CLI Studios : Les danseurs en herbe peuvent suivre des cours de ballet, de jazz et de danse contemporaine avec des danseurs de renom comme Kathryn McCormick de l'émission à succès So You Think You Can Dance, à partir de 100€ par mois.

Dance Plug : Apprennez une grande variété de styles, comme le Bollywood et le lyrique, sous forme de cours, de combinaisons et de routines d'entraînement, à partir de 29€ par mois.

Steezy : Vous êtes très intéressé par la danse urbaine ? Steezy se concentre sur l'apprentissage des mouvements du hip hop, du krump, du breaking, du popping et plus encore. Commencez pour 20€ par mois ou 99,99€ par an.

08 Options gratuites

Pour une option plus rentable (bien que vous deviez faire plus de recherches pour trouver un contenu de meilleur qualité), essayez les sites suivants :

YouTube : YouTube est un excellent point de départ pour trouver des vidéos de cours de danse si vous ne savez pas encore quel style vous souhaitez apprendre

Vimeo : Vimeo a toujours été le favori des danseurs créatifs, vous pourriez donc y trouver des vidéos qualitatives.

Par où commencer ?

Vous êtes totalement dépassé et ne savez pas par quel style commencer ? Dirigez-vous vers l'un des trois grands styles : le ballet, le jazz ou le hip hop. Presque tous les autres styles de danse utilisent une partie de la terminologie du ballet (oui, même le hip hop), il peut donc être utile d'apprendre un peu de ballet avant toute autre chose.

Le jazz et le hip-hop sont également des styles de base, le jazz est la base de la danse contemporaine et le hip-hop est à l'origine de nombreuses danses populaires, urbaines et de vidéo-clips. N'oubliez pas qu'il existe des centaines de styles de danse différents, l'un d'entre eux vous conviendra forcément parfaitement !

Le ballet

Le jazz

Hip hop

Contemporain

Lyrique

Breaking

Ballroom

Bollywood

Claquettes

Danse africaine

Danse latine

Danse swing

Flamenco

Apprendre à danser doit être un plaisir. Prenez le temps, dans le confort de votre salon, d'apprendre une nouvelle technique ou un nouvel enchaînement pour le montrer à vos amis.

Sinon, allez chercher l'inspiration au Red Bull Dance Your Style , la billetterie est ouverte , et vous y retrouverez certains des danseurs les plus doués du pays !