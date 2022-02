5 tricks VTT à apprendre pour rouler avec style

? C'est ce qu'on lui a demandé. Sa réponse ? Il est nécessaire, dans un premier temps, de masteriser des tricks simples, qui seront la base de votre futur style de ride et vous permettront de gagner en fluidité quelle que soit votre discipline de prédilection.

est l'un des riders les plus stylés qui soient. Mais comment fait-il pour

ci-dessous, et rendez-vous dans le skatepark le plus proche de chez vous pour vous y mettre !

Alors lisez ses conseils ci-dessous, et rendez-vous dans le skatepark le plus proche de chez vous pour vous y mettre !

Alors lisez ses conseils ci-dessous, et rendez-vous dans le skatepark le plus proche de chez vous pour vous y mettre !

est l'une de ces figures classiques que l'on peut tenter à peu près partout : en milieu de descente, sur un pump track ou même sur la route en allant acheter du pain. Et non seulement il est cool, mais il est aussi très pratique pour franchir des obstacles.

Le wheelie est l'une de ces figures classiques que l'on peut tenter à peu près partout : en milieu de descente, sur un pump track ou même sur la route en allant acheter du pain. Et non seulement il est cool, mais il est aussi très pratique pour franchir des obstacles.

Le wheelie est l'une de ces figures classiques que l'on peut tenter à peu près partout : en milieu de descente, sur un pump track ou même sur la route en allant acheter du pain. Et non seulement il est cool, mais il est aussi très pratique pour franchir des obstacles.

Pour maintenir le point d'équilibre, utilisez (efficacement) le guidon, les genoux et le haut de votre corps.

Pour maintenir le point d'équilibre, utilisez (efficacement) le guidon, les genoux et le haut de votre corps.

Pour maintenir le point d'équilibre, utilisez (efficacement) le guidon, les genoux et le haut de votre corps.

Combinez tractions sur le guidon et coups de pédales

Combinez tractions sur le guidon et coups de pédales

Combinez tractions sur le guidon et coups de pédales

Redressez vos bras une fois que la roue avant est levée et placez votre poids sur l'arrière pour la maintenir en l'air.

Redressez vos bras une fois que la roue avant est levée et placez votre poids sur l'arrière pour la maintenir en l'air.

Redressez vos bras une fois que la roue avant est levée et placez votre poids sur l'arrière pour la maintenir en l'air.

Poussez et soulevez la roue avant en commençant à pédaler.

Poussez et soulevez la roue avant en commençant à pédaler.

Poussez et soulevez la roue avant en commençant à pédaler.

Pour faire décoller la roue avant, pliez les bras et inclinez le buste vers le guidon.

Pour faire décoller la roue avant, pliez les bras et inclinez le buste vers le guidon.

Pour faire décoller la roue avant, pliez les bras et inclinez le buste vers le guidon.

Trouvez une légère montée et attaquez-la à vitesse moyenne

Trouvez une légère montée et attaquez-la à vitesse moyenne

Trouvez une légère montée et attaquez-la à vitesse moyenne

Besoins de plus de tips sur le wheelie ?

Besoins de plus de tips sur le wheelie ?

Besoins de plus de tips sur le wheelie ?

Dans cette vidéo les pilotes pro de VTT Rob Warner et Tom Oehler vous donnent des conseils pour savoir comment faire un wheelie ou roue arrière parfait en vélo VTT.

Sound of Speed : une virée avec Emil Johansson et … Pour le dernier épisode de la série MTB Raw, les …

Six vidéos de Martin Söderström au sommet de son art Plus qu'un rider, Martin Söderström est une …

Plus de Martin Söderström