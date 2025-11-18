ARC Raiders : guide de l'arbre de compétences et des meilleures capacités

ARC Raiders , c’est le nouveau phénomène qui emporte tout sur son passage. Si vous vous apprêtez à rejoindre Kameto sur le jeu d’extraction à la troisième personne ou que vous galérez, voici un guide complet sur le système de compétences.

Au fil des parties d’ARC Raiders, vous êtes amené à remonter à la surface de la planète pour collecter des ressources. Face aux robots présents et aux autres joueurs, il y a fort à faire pour rester en vie et réussir à s’extraire avec divers matériaux précieux. Au fur et à mesure, votre personnage va progresser, débloquant de nouvelles capacités qui vous aideront à vous en sortir, mais aussi à personnaliser votre gameplay. Avec notre guide détaillé, vous aurez toutes les cartes en main pour savoir dans laquelle des trois branches de l’arbre de compétences vous souhaitez évoluer.

N.B : Le jeu étant régulièrement mis à jour, certains attributs peuvent être nerfés ou améliorés par les développeurs.

01 L’arbre de compétences dans ARC Raiders

Tout d’abord, attardons-nous sur ce fameux arbre qui vient modifier en profondeur votre gameplay : il est composé de trois branches , chacune d’entre elles est concentrée sur une thématique.

Conditionnement

Survie

Mobilité

Le hic, c’est qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen de spécialiser à nouveau son personnage. Si vous allouez un point de compétence, il n’y aura pas de retour en arrière, alors avant de placer vos 75 points et de tout colorer, il vaut mieux réfléchir.

02 La route à suivre

En premier lieu, il est crucial de progresser dans l’arbre de manière posée. Par exemple, il est fortement conseillé de commencer par s’attaquer à la branche centrale dédiée à la mobilité. Une fois en jeu, vous allez passer énormément de temps à courir et grimper, il est donc plus rentable de rendre vos déplacements plus rapides et de booster votre endurance, surtout en early game. Moins de temps à reprendre son souffle, c’est plus de temps passé à looter et à avancer.

Avant de mettre ces 11 premiers points dans la branche jaune, vous pouvez en investir trois dans la survie, pour ce qui est potentiellement la meilleure compétence du jeu : Fabrication en cours de partie (In-round crafting).

Ensuite, on peut passer à la branche Conditionnement qui nous permet de transporter plus de choses. Initialement, Mode de survie (Proficient pryer en anglais) était absolument génial, mais il a été limité pour des raisons d’équilibrage.

L'arbre de compétences sur ARC Raiders © Embark

03 Les meilleurs atouts

Voici les compétences à prioriser pour vous en sortir à la surface de la planète.

Mobilité

Alpiniste agile (Nimble climber) - Permet de grimper plus rapidement.

Coureur de marathon (Marathon runner) - Bouger consomme moins d’endurance.

Jeunes poumons (Youthful lungs) - Augmente votre jauge d’endurance.

Conditionnement

Habitué au poids (Used to the weight) - Avoir un bouclier pèse moins lourd.

Un petit plus (A Little Extra) - Génère des ressources supplémentaires en fouillant.

Mains chargées (Loaded Arms) - Votre arme pèse moins lourd.

Survie

Accroupissement agile (Agile croucher) - Plus grande vitesse de déplacement accroupi.

Flexions revitalisantes (Revitalizing squat) - L’endurance se régénère plus vite une fois accroupi.

Fabrication en cours de partie (In-round crafting) - Permet d’assembler des objets une fois à la surface.

Instincts de pillards (Looter’s instinct) - Le loot apparaît plus vite quand on fouille.

Brèche de sécurité (Security breach) - Permet d’ouvrir les casiers sécurisés où se trouve le meilleur loot.

Avec cette petite liste, vous n’aurez pas utilisé tous vos points, et c’est tout l’intérêt de ce guide : vous laisser le champ libre pour vous adapter et coller au mieux à ce qui vous plaît. Par exemple, la compétence liée aux glissades dans l’arbre mobilité n’est pas faite pour tous mais, si vous venez de Call of Duty ou Apex et êtes habitué aux combats frénétiques, cela peut être une bonne idée.

Quelles que soient les compétences de votre choix, on vous souhaite bonne chance, que vous choisissiez d’être un joueur PvE ou, comme Kameto , un amateur de PvP et de coups de poignard dans le dos.