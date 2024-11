Que peut-on attendre de l'acte 3 d'Arcane ?

Les six premiers épisodes de la saison 2 d'Arcane ont été incroyables. Sur le plan émotionnel, ce fut compliqué, mais captivant malgré tout. Si vous n'avez pas encore rattrapé votre retard, faites-vous une faveur et regardez tout ça immédiatement. Et si vous êtes à jour mais que vous voulez regarder l'Acte 3 sans rien savoir, veuillez noter que les spéculations ci-dessous pourraient conduire à des spoilers : vous êtes prévenus.

En attendant la sortie de ce dernier acte, le samedi 23 novembre, vous pouvez revoir le Red Bull League of Its Own 2023 , au cours duquel la Karmine Corp avait affronté T1 .

It's always a good time to watch Arcane © Red Bull

Pour les fans, l'attente d'une semaine entre les actes est insoutenable, c’est d’autant plus vrai que les trois prochains épisodes seront les derniers du chef-d'œuvre de Riot Games et Fortiche. Ces derniers jours, cette attente a été rendue encore plus douloureuse par le cliffhanger déchirant sur lequel la série Netflix nous a laissés.

Il y a tant de questions... Que va-t-il arriver à Warwick ? Viktor est-il vivant ? Vi et Jinx vont-elles continuer à marcher main dans la main ? Où est Ekko ?

Heureusement, l'histoire de LoL pourrait nous donner quelques indices.

01 Ekko va-t-il sauver tout le monde ?

Ekko has been sorely missed © Netflix

Avec la possibilité que de nombreux personnages meurent, de nombreux fans de LoL espèrent qu'Ekko interviendra et utilisera son ultime sur League of Legends pour remonter le temps et sauver les meubles. Nous pourrions alors retrouver Vander, Vi, Jinx et Isha au sein d'une même famille, et offrir à Arcane une fin heureuse.

Mais cela semble peu probable.

Les bandes-annonces nous montrent Ekko, dans l'anomalie, où il découvrira vraisemblablement son invention emblématique, le Z-drive, qui lui permettra de remonter le temps. Et il pourrait très bien être en mesure de sauver des gens grâce à cette capacité.

Cependant, cette capacité ne permet de remonter le temps que de six secondes. Cela ne lui laisse pas beaucoup de temps pour sauver tous les personnages auxquels nous sommes attachés. Mais cela donnera certainement lieu à des actes héroïques et à des séquences visuellement incroyables, il sera donc fascinant de voir quel rôle il jouera lors de son inévitable retour.

02 La “Glorieuse Évolution” de Viktor

Is Viktor actually dead? © Netflix

Lorsque Viktor a prononcé ces deux mots, les fans de LoL ont recréé le meme de Leonardo DiCaprio pointant son écran en claquant des doigts.

C'était le premier vrai indice de l’arrivée potentielle de la véritable forme de Viktor, la version en jeu qui ne ressemble que très peu à son homologue dans Arcane. Pour cette raison, de nombreux fans pensent que Viktor n'est pas mort. Ou du moins, s'il l'est, il sera ressuscité une fois de plus pour achever sa transformation.

Celui que l'on appelle le Héraut des machines pourrait bien s’écarter de son apparence d’homme. Regardez l'image de Viktor ci-dessous et vous verrez un homme couvert d'acier de la tête aux pieds, dans un costume augmenté et armé.

This is what Viktor is supposed to look like © Riot Games

Viktor poursuit le même objectif dans LoL et Arcane : faire progresser l'humanité afin de contribuer à l'amélioration de Zaun. Après avoir exploré Hextech et le pouvoir des arcanes, il est peut-être temps pour Viktor de lancer son dernier coup de dé : transformer tout le monde en cyborgs dotés d'améliorations technologiques afin d'éliminer le risque d'erreur humaine.

Cette soi-disant évolution pourrait aider la révolution de Zaun dans sa lutte pour l'indépendance vis-à-vis de Piltover. Si Viktor revient, ce ne sera pas sous la forme d'un messie pacifique gambadant parmi les fleurs.

03 Warwick’s fate

Will Warwick/Vander die in Arcane’s finale? © Netflix

Warwick a été grandement repensé par les scénaristes, à raison. La décision de le transformer en Vander après une expérience scientifique cruelle est tout aussi géniale que terrible.

L'arc déchirant du personnage semble être sur le point de connaître une fin brutale, Isha ayant l’air d’être prête à lui faire exploser la tête (et la sienne) avec le pistolet de Jinx boosté par la gemme Hextech.

On est désolés, mais c’est probablement ce qui va se passer : Warwick/Vander va probablement se faire tirer dessus. Cependant, de nombreux fans pensent qu’il ne mourra pas. Viktor n'est pas le seul champion dont l'apparence est très différente dans la série et dans le jeu. Dans LoL, Warwick n'a pas un visage d’humain, mais une tête de loup.

L'incident avec Isha semble donc être l'occasion parfaite de revenir sur ce point. C'est peut-être là que s'arrête la ressemblance et peut-être même le lien entre Warwick et Vander. Singed est sur le champ de bataille, et nous savons qu'il lui reste des têtes de loup dans son laboratoire.

Il est tout à fait possible que Singed ramène sa création à la vie et, ce faisant, transforme Warwick en une monstruosité totale.

04 Singed essaye d’ajouter un nouveau champion dans Arcane

Human Orianna © Netflix

Il s'avère que Singed est un personnage crucial dans l'histoire racontée par Riot et Fortiche. Il s'agit d'un autre champion dont l'histoire a été radicalement modifiée, car ils ont combiné son histoire avec celle d'un autre personnage de l'histoire de LoL, le Dr Corin Reveck.

Dans l'histoire, Reveck est un inventeur de génie qui est frappé par une tragédie, la perte de sa petite fille. Désespéré de la sauver, il commence à remplacer les membres de son corps touchés par la maladie par des prothèses mécaniques telles que des poumons d'horlogerie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de sa fille que son cœur humain. Sa fille se détache de plus en plus de la personne qu'elle était, mais elle sauve tout de même son père mourant en lui transplantant son cœur et en remplaçant le sien par une boule d'horlogerie contenant un cristal Hextech.

La fille de Singed dans le jeu est clairement la « Lady of Clockwork » Orianna, une championne très populaire dans le jeu. La boîte à musique avec une danseuse de ballet et la coiffure similaire sur la photo de la fille suggèrent que nous pourrions bientôt la voir dans la série, ou même dans une future production Riot.

05 Singed pourrait être la pièce maîtresse de la prochaine série après Arcane

Singed partnering with Noxus could end in disaster © Netflix

Sérieusement, qui aurait cru que Singed aurait un tel rôle ?

Comme nous l'avons vu, Singed aide Noxus et s'est associé à Ambessa Medarda. Si vous avez lu l'histoire originale de Singed, vous savez que cela risque d'entraîner des événements plutôt catastrophiques.

Dans le lore du champion, Singed crée une substance toxique que Noxus utilise pour envahir Ionia. Cette arme toxique anéantit le village de Maître Yi, tue les forces d'Irelia, de Karma et marque la jeune Riven qui assiste à tout cela.

Avec cela et l'intrigue secondaire de la Rose Noire avec LeBlanc et Mel Medarda, il semble de plus en plus probable que la prochaine série se concentrera sur Noxus et leur invasion de la région magique de Ionia.

06 Heimerdinger pourrait se joindre au combat

Is Heimerdinger creating weapons? © Netflix

Bien sûr, Ekko n'est pas le seul à s’être embarqué dans l’étrange arc entre arcanes et anomalie. Heimerdinger s'y trouve également, et nous savons, grâce aux épisodes précédents, qu'il a déjà été confronté à ce type de magie au cours de sa longue vie.

On peut supposer qu'il supportera probablement mieux que Jayce le fait d'y être piégé. Néanmoins, nous sommes très curieux de voir quel sera son rôle dans la dernière partie de la série.

Après avoir vu le potentiel des habitants de Zaun et les luttes qu'ils mènent quotidiennement, il est tout à fait possible que même Heimerdinger les aide à se battre, que ce soit contre Piltover ou Noxus.

LoL nous a montré qu'Heimerdinger peut se défendre au combat en utilisant ses tourelles pour se battre à sa place. D'après l'image ci-dessus, tirée de l'épisode 2, nous savons maintenant que la version de Heimerdinger dans la série a commencé à fabriquer ces tourelles.

Si celle-ci ne fait que cracher des bulles pour amuser les enfants, il est possible que le yordle en ait également inventé d'autres aux intentions plus violentes, nées de la nécessité de l'état actuel de Piltover et de Zaun.

Découvrez en avant-première ce que nous réserve l'Acte 3 :

